Bon plan : le OnePlus 8T chute subitement de 36% au Prime Day

Sorti à la fin de l'année 2020, le OnePlus 8T voit son prix chuter de 250 euros pour le Prime Day. Le smartphone premium est le meilleur rapport qualité prix du marché.

Le OnePlus 8T est un smartphone premium qui a vu le jour il y a quelques mois. Il se place entre les anciens OnePlus 8 et les nouveaux OnePlus 9 qui ont été présentés en avril. Avec la remise affichée par Amazon pour le Prime Day, il est de loin le meilleur rapport qualité prix de tous ces modèles. C’est la première fois qu’il chute à un tarif aussi avantageux.

Si vous optez pour le modèle vert en 256 Go avec 12 Go de RAM, il sera à 450 euros au lieu de 699 euros (soit 250 euros d’économie). Il y a une remise sur la version Argent qui passe à 480 euros au lieu de 599 euros : elle est moins chère au départ car elle n’inclut que 8 Go de RAM. Mais avec la remise sur le OnePlus 8T vert, celui-ci est moins cher même s’il est plus puissant.

Pour voir l’offre, c’est ici :

Voir l’offre sur le OnePlus 8T

Comme vous pouvez le voir sur la fiche produit, le OnePlus 8T vient avec une garantie constructeur de 2 ans. Amazon vous permet aussi de rendre votre appareil dans les 30 jours suivant la livraison s’il ne vous plait pas. Le marchand s’engage à vous le rembourser sous condition qu’il soit comme neuf.

Le OnePlus 8T pour les membres Prime

Que ce soit le OnePlus 8T ou tous les autres produits qui sont actuellement à prix réduit sur Amazon, ils ne sont accessibles que pour les clients Prime. Si vous ne l’êtes pas encore, cet abonnement vous donne de nombreux avantages : livraison gratuite en un jour, Prime Video, Prime Music ou et offres exclusives comme lors du Prime Day.

Cet abonnement est au prix de 49 euros par an. Mais si vous ne voulez pas vous engager, il y a la possibilité de souscrire à l’offre gratuite pendant 30 jours. Dans le monde, ce sont plus de 200 millions de personnes qui sont membres Amazon Prime. Ce sont tout autant de personnes qui vont profiter des offres pour le Prime Day. Vous comprendrez donc pourquoi les stocks peuvent disparaitre à toute vitesse.

Pour découvrir l’offre sur le OnePlus 8T, c’est ici :

Voir l’offre sur le OnePlus 8T