Clubhouse laisse fuiter son service de messagerie privée

Après avoir été maintes fois copié par la concurrence, Clubhouse pourrait bien s’éloigner (un peu) de sa fonction première, en permettant à ses utilisateurs de communiquer directement entre eux via un nouveau système de messagerie privée. C’est du moins ce que laisse entendre un message récemment posté sur Twitter. Capture d’écran à l’appui, un internaute certifié du nom de Brian Fanzo explique qu’une mise à jour “accidentelle” de l’application lui aurait permis d’accéder à Backchannel, un outil inédit développé par Clubhouse afin de permettre à ses utilisateurs de délaisser un temps l’audio, pour envoyer des messages privés textuels.

Wow looks like accidental update of @clubhouse enabled in app backchannel & switch of side bar & full experience.

Seems it’s rolled back now but from what I saw it was beautiful!!

On stage > move to hallway > hit arrow > back channel popped up! @jowyang @GaryLHenderson pic.twitter.com/5bJfVlg7t5

— Brian Fanzo 🧢 Keynote Speaker $ADHD (@iSocialFanz) June 18, 2021