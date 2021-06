L’illustre Bose Soundlink Mini II est au plus bas pendant Prime Day

Indémodable, la Bose Mini Soundlink II retrouve son prix le plus bas historique à l'occasion d'Amazon Prime Day. Une offre à ne pas manquer pour ce été.

© Bose

La Bose SoundLink Mini II et l’enceinte Bluetooth la plus célèbre de Bose. Lancée il y a quelques années, elle compte toujours parmi les meilleures enceintes portables du marché. Compacte, puissante et de qualité, elle profite aujourd’hui d’une très belle réduction pour Prime Day sur Amazon.

Commercialisée habituellement à 160 euros, elle chute de 25% pour atterrir à seulement 119 euros. C’est son prix le plus bas jamais constaté chez le marchand.

Profitez de l’offre

Petit format, gros son

La Bose Soundlink Mini II Special Edition brille d’abord par sa compacité avec des dimensions de 5,1 x 18 x 5,8 cm pour seulement 700 grammes. Elle se glisse ainsi facilement dans une valise ou un sac pour partir en vacances. Ce format ne l’empêche toutefois pas de délivrer un son impressionnant. Il est même considéré comme l’un des meilleurs pour sa taille.

Les basses fréquences sont particulièrement bien rendues, et elle s’adapte assez bien à n’importe quelle pièce de votre maison… ou à votre piscine. Facilement transportable et fonctionnant sur batterie, elle est également très prisée de ceux qui souhaitent mettre un peu l’ambiance au bord de l’eau. La batterie de cette enceinte Bose offre en effet une autonomie de 10 heures selon le constructeur, largement de quoi tenir une journée d’utilisation courante. Par ailleurs, la recharge s’effectue via USB classique.

Le constructeur a doté son enceinte d’un micro, ce qui vous permet de l’utiliser pour prendre des appels téléphoniques, de discuter avec votre assistant vocal préféré (via votre téléphone, et non nativement) pour effectuer des tâches classiques. Côté connectique, on trouve un port USB ainsi qu’une prise jack. Rien de plus simple. Vous trouverez également des boutons sur le dessus pour changer de piste, mettre en pause ou ajuster le volume.

La Bose Soundlink Mini II Special Edition bénéficie d’une garantie de 2 ans. Attention cependant, ce modèle n’a pas de certification d’étanchéité, et n’est donc pas résistant à l’eau. Il faudra donc veiller à ne pas trop l’éclabousser. D’expérience, la manipuler avec des mains humide en sortant de l’eau ne lui pose pas de problème, mais veillez tout de même à ne pas trop le faire. Sachez enfin que le chargeur n’est pas inclus. Celui de votre smartphone fera très bien le travail.