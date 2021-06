Prime Day : l’excellente barre de son Bose Solo 5 est à moitié prix (-50%) 🔥

Le Prime Day sur Amazon est une bonne opportunité pour acheter la barre de son Bose Solo 5 à prix discounté.

Le Prime Day est le moment de l’année parfait pour faire des économies sur de nombreuses références premium. Parmi les offres sur Amazon, on retrouve entre autre les excellents produits premium de Bose. Avec la remise en cours, la barre de son Bose Solo 5 baisse à 135 euros au lieu de 279, soit 50% de remise. C’est un deal de folie, il pourrait disparaitre dès les dernières heures de l’opération ce mardi. Cet après-midi, le produit a été vu indisponible à plusieurs reprises.

Bose est une des marques les plus populaires dans son secteur, elle rivalise avec les plus grands du marché grâce à des appareils robustes et solides dans le temps. La qualité sonore est également de la partie, c’est un des points qui explique son attrait auprès d’un immense public. La barre de son Bose Solo 5 fait partie des articles les plus populaires des utilisateurs, elle va être prise d’assaut avec cette ristourne.

La barre de son Bose Solo 5, la référence premium

La barre de son Bose Solo 5 a le mérite d’avancer de nombreux atouts. D’un point de vue esthétique, elle emprunte un design qui rappelle le reste de la gamme, à savoir qu’elle se veut sobre et moderne. D’un ton foncé, elle habillera à la perfection votre meuble TV dans la pièce de votre choix sans déranger la décoration générale dans la pièce. Sa longueur est de 60 centimètres, la discrétion visuelle est de mise, mais l’appareil ne lésine pas sur les qualités techniques.

En effet, la barre de son Bose Solo 5 a droit à 4 haut-parleurs orientés vers vous et sur les angles pour diffuser largement le son dans toute une pièce. Ce dispositif assure une immersion absolue dans vos contenus vidéo favoris. La télécommande fournie à l’achat permet le contrôle efficace (et simple) de l’appareil. C’est un très bon investissement qui saura se montrer toujours aussi performant même après des années d’utilisation. Avec l’offre en cours, il s’agit tout simplement d’une offre à ne pas manquer chez Amazon.

Pour le Prime Day, Amazon est généreux sur Bose

Grâce à le vente flash dévoilée par Amazon pour ce Prime Day, le tarif de la barre de son Bose Solo 5 passe à 135 euros au lieu de 279 euros, cela représente une économie directe de 50% sur un produit dont la réputation n’est plus à faire. Si le tarif était encore un frein à l’achat, ce dernier devient est imbattable en cette période de bonnes affaires.

Il faut préciser que le marchand Amazon dispose d’une politique de retour de 30 jours. Ce délai de rétraction vous offre la possibilité de changer d’avis dans le cas où vous n’êtes pas convaincu par la barre de son Bose Solo 5 ou tout autre produit que vous avez commandé sur la plateforme. Auquel cas, vous pouvez effectuer un retour gratuitement pendant cette période afin de vus faire rembourser en intégralité. C’est une bonne façon de vous laisser une autre chance tout en évitant de manquer cette offre premium.

La barre de son Bose Solo 5 n’est pas le seul produit de la marque à être visée par une remise de haut vol pour ce Prime Day chez Amazon. On retrouve aussi une remise très généreuse sur le casque Bose Headphones 700, références des appareils avec la réduction de bruit active, et l’enceinte portable SoundLink Mini II. Dans tous les cas, il faut penser à être rapide. Les produits du constructeur sont pris d’assaut même avec les remises minimes, leur attrait devait exploser avec les remises en cours.

