Jurassic World 3 : découvrez le premier (court) extrait du film

En juin 2022, les dinos de Jurassic World vont à nouveau envahir nos écrans. Après deux opus largement décriés par les fans de la franchise, la saga va offrir une conclusion à sa trilogie avec Jurassic World : Le Monde d’après. Le film, repoussé en raison de la pandémie et de la fermeture des salles obscures dans le monde entier, se dévoile dans un premier (très court) teaser. L’extrait, d’à peine quelques secondes, sert surtout à promouvoir la diffusion d’un extrait dans les salles IMAX avant Fast and Furious 9.

Next summer, dinosaurs rule the earth. Get a sneak peek this Friday, only on IMAX screenings of #F9. pic.twitter.com/cMq6tu7z7R

— Jurassic World (@JurassicWorld) June 21, 2021