Facebook veut ajouter la recherche visuelle au shopping Instagram

Faire son shopping sur Instagram pourrait bientôt être aussi simple que de prendre une photo.

© Facebook

Toujours dans l’optique de diversifier ses sources de revenus, tout en misant un peu moins sur le ciblage publicitaire, mis à mal depuis les récentes mises à jour d’iOS, Facebook aimerait faire d’Instagram un lieu incontournable pour son shopping en ligne. Ainsi rapporte le site d’Engadget, Mark Zuckerberg a confié lors d’une récente prise de parole sur Hotline, la nouvelle plateforme audio de Facebook destinée à concurrencer Clubhouse, que son entreprise était actuellement en train de développer des outils de reconnaissance visuelle automatique capable de rechercher des objets sur le marketplace, directement via la caméra d’un smartphone.

Comme sur AliExpress ou Pinterest, il serait ainsi possible de trouver un article disponible à la vente, simplement en le photographiant, ou en utilisant une image déjà présente dans la galerie de notre téléphone. L’outil devrait ainsi permettre aux différentes plateformes de l’écosystème Facebook – Instagram en particulier, d’enrichir l’expérience utilisateur de leur marketplace. “Lorsque vous trouvez quelque chose qui vous plaît (sur Instagram, ndlr), vous pouvez appuyer dessus et trouver des produits similaires que les gens de tous nos magasins vendent en ce moment”, explique ainsi le grand patron de Facebook, qui espère visiblement transformer Instagram en véritable plateforme de ecommerce géante.

Facebook et WhatsApp étoffent leurs marketplaces

Parallèlement à Instagram, Mark Zuckerberg a également confirmé que les boutiques Facebook feraient prochainement leur apparition sur le marketplace, mais aussi sur WhatsApp, conformément aux nouvelles conditions générales d’utilisation récemment déployées par la plateforme au logo vert. Les deux réseaux sociaux intègrent déjà les catalogues natifs, notamment via le chat de WhatsApp. Il sera désormais possible de proposer ses différents produits à la vente directement via une vitrine virtuelle accessible depuis l’application.