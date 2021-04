La mise à jour iOS 14.5 arrive la semaine prochaine sur iPhone. Quelles sont les nouveautés et pourquoi fait-elle autant parler d’elle ?

Ce n’est qu’une mise à jour mineure, et pourtant, cela faisait longtemps que l’on n’avait pas autant entendu parler du système d’exploitation mobile de la Pomme. iOS 14.5 introduit en effet un certain nombre de nouveautés qui pourraient changer bien des choses pour les utilisateurs d’iPhone et même au-delà. On fait le point sur toutes les nouveautés apportées par cette mise à jour qui débarque la semaine prochaine !

Plus de transparence pour les applications

C’est l’une des nouveautés phares d’iOS 14.5, mais aussi la plus contestée. La mise à jour apporte en effet un système d’anti-pistage pour renforcer la confidentialité des utilisateurs d’iPhone. Concrètement, dès qu’une application cherchera à collecter vos données, votre iPhone vous affichera une notification vous invitant à l’y autoriser ou non.

Cette nouveauté a provoqué un véritable tollé chez les développeurs d’apps, notamment ceux dont c’est tout le business model qui pourrait être impacté. Facebook, notamment, a livré une guerre sans merci à Apple à ce sujet, avant finalement d’y voir une opportunité. Adam Jaffe, patron de Tenko Games, éditeur du titre Underworld Football Manager, estime quant à lui qu’iOS 14.5 va faire l’effet d’une « bombe atomique » pour l’industrie des applications mobiles. Dans tous les cas, c’est toujours plus de transparence pour nous autres utilisateurs d’iPhone.

Face ID fonctionne enfin avec le masque, à une condition

Le système de reconnaissance faciale des iPhone a beau être plutôt pratique dans la vie de tous les jours, il l’est beaucoup moins depuis l’arrivée du coronavirus dans nos vies et le port systématique du masque de protection. Depuis des mois, les utilisateurs d’iPhone doivent ainsi systématiquement taper leur code lorsqu’ils mettent le nez dehors… mais plus pour longtemps. Tout du moins, pour les possesseurs d’Apple Watch.

Avec iOS 14.5, vous allez pouvoir à nouveau profiter d’un déverrouillage rapide, sans passer par la fastidieuse étape du code. L’iPhone scanne partiellement votre visage et vérifie qu’une Apple Watch est bien présente sur votre poignet pour vous authentifier. La toquante connectée émettra simplement un retour haptique lorsque votre iPhone sera déverrouillé. L’option doit être activée au préalable dans les réglages de l’iPhone, section « Face ID & code ».

Choisissez votre service musical favori avec Siri

Avec iOS 14, Apple nous a enfin permis de changer le navigateur web par défaut, Safari, par un autre, comme Chrome, Edge ou encore Firefox. Néanmoins, si la firme s’est montrée un peu plus permissive sur ce point, le service musical par défaut reste Apple Music. iOS 14.5 apporte un peu plus de flexibilité à cela. Il ne vous sera toujours pas possible de sélectionner un autre service de musique en streaming comme Spotify ou Deezer par défaut, mais vous pourrez néanmoins le faire avec Siri. Lorsque vous allez invoquer l’assistant vocal pour lancer une musique, celui-ci vous demandera quel service musical utiliser. Il retiendra par la suite ce choix lorsque vous ferez à nouveau appel à lui, sans nécessairement vous renvoyer vers Apple Music à chaque fois.

Plus de 200 nouveaux emojis

Il aura fallu un petit moment avant que les 217 nouveaux emojis validés par le Consortium Unicode en septembre dernier ne voient le jour, et c’est enfin le cas avec iOS 14.5 ! Au menu, on retrouve de nouveaux couples et couleurs de peau, un nouvel emoji coeur en flamme, le casque devient une paire d’AirPods Max, et la fameuse seringue autrefois gorgée de sang devient un… vaccin contre la Covid-19.

Les manettes PS5 et Xbox Series prises en charge

Depuis plusieurs années, iOS prend en charge les manettes de PS4 et de Xbox One nativement. Avec iOS 14.5, Apple se met à la page de la next gen et apporte la compatibilité avec les manettes de la PS5 et des Xbox Series.

D’autres nouveautés font également leur entrée avec iOS 14.5, dont une météo plus détaillée, de nouvelles voix pour Siri (en version anglaise seulement), en encore le recalibrage de la batterie de l’iPhone 11, entre autres correctifs de sécurité et améliorations. Pour installer iOS 14.5 sur votre iPhone lorsque la mise à jour sera disponible, deux solutions : soit celle-ci vous sera proposée via une notification, ou vous pouvez tout simplement vous rendre dans les Réglages > Général > Mise à jour logicielle.