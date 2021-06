Tinder : vous pourrez bientôt tchatcher avant de “matcher”

Puisqu'il ne faut jamais se fier aux apparences, Tinder lance une nouvelle fonctionnalité qui permet de converser avant de liker un profil.

© Tinder

Sur Tinder, ce sont principalement les apparences qui comptent. L’application de dating fonctionne un peu à la manière d’un magasin en ligne et permet aux utilisateurs de choisir leurs potentiels partenaires grâce à leurs photos de profil et leur description. Mais comme il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, la plateforme revoit un peu sa copie. Elle lance “Hot Takes” et permet désormais de converser un peu avant de finalement décider ou non de “matcher”. Pour les connaisseurs, cela ressemble peu ou prou à ce que propose déjà Fruitz avec ses crushnotes.

Une expérience pour briser la glace

Chaque soir outre-Atlantique, entre 18 h et minuit, les utilisateurs verront apparaître des questions à choix multiples. Alors on vous rassure, il ne s’agit pas là de réciter par le cœur de théorème de Pythagore ou de répondre à des questions sur la théorie des cordes, mais plutôt d’offrir une nouvelle manière de faire des rencontres. Le but pour Tinder est simplement de donner à ses utilisateurs une occasion de briser la glace autour d’une discussion informelle. Selon leurs réponses, ils se verront proposer plusieurs profils qui partagent les mêmes idées sur les sujets abordés. Ensuite, chacun aura 30 secondes et la possibilité d’envoyer un ou deux messages, pour décider si oui ou non, ils peuvent être compatibles.

Largement numéro 1 des applications de rencontre dans l’Hexagone, Tinder continue de se réinventer en développant de nouvelles fonctionnalités. La filiale de Match Group va également proposer un onglet “explorer” comme sur Instagram. Concrètement, il affichera plusieurs profils qui partagent les mêmes centres d’intérêts et laissera à l’utilisateur ou l’utilisatrice de déterminer lesquels sont susceptibles de lui plaire. Notons également que Tinder propose désormais l’ajout de vidéo au profil, histoire de montrer vos plus beaux mouvements de danse par exemple.

Pour l’instant, l’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités sont réservées aux États-Unis. Il faudra donc patienter encore un peu avant de pouvoir en profiter dans nos vertes contrées. Il y a fort à parier que Tinder teste d’abord ses outils sur son territoire, pour ensuite les exporter à l’international. C’était déjà le cas avec Swipe Night, qui avait été lancée en France plusieurs mois après l’expérience américaine.