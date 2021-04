Facebook dévoile Hotline, sa version de Clubhouse

Après le succès de l’application de chat audio Clubhouse, Facebook vient d’officialiser sa propre plateforme dédiée aux échanges vocaux.

Lancée hier dans une discrète version bêta, Hotline est la nouvelle plateforme de Facebook. Largement inspirée de l’application à succès Clubhouse, elle se base sur les échanges audio, et intègre aussi plusieurs nouveautés, à commencer par un système de questions-réponses, ainsi que la possibilité de diffuser des vidéos en direct.

Viser un public professionnel

Contrairement à Clubhouse, le nouveau service de Facebook permet ainsi pour les spectateurs de poser leurs questions à l’écrit. Le propriétaire de la conférence peut également inviter des intervenants pendant son live, à la manière des directs Instagram. Contacté par l’AFP, le géant des réseaux sociaux a simplement expliqué : “Avec Hotline, nous espérons comprendre comment des sessions de questions-réponses multimédia, interactives et en direct peuvent aider les gens à apprendre grâce à des experts”. Destinée à un usage business principalement, Hotline permettra aussi de présenter ses lives en vidéo. De plus, les conférences seront enregistrées, et les créateurs de contenu recevront une copie numérique de chacune de leurs interventions, afin de pouvoir la poster par la suite sur d’autres plateformes par exemple. Un bon moyen de se démarquer de Clubhouse, qui mise avant tout sur l’échange et l’intimité entre ses utilisateurs. A l’heure où les grands acteurs de la tech comme Discord ou Telegram tentent tous de développer leur propre alternative à Clubhouse, cette innovation de la part de Facebook pourrait couper l’herbe sous le pied de Microsoft, qui envisageait lui aussi de proposer une application dédiée aux professionnels sur son réseau social LinkedIn. Du côté de chez Mark Zuckerberg, cette nouvelle plateforme professionnelle pourrait se coupler à une autre fonctionnalité similaire, cette fois réservée au divertissement, et directement implémentée au sein des salons de Messenger.