Londres va enfin réguler Netflix, Amazon et Disney

Outre-manche, le gouvernement de Boris Johnson planche sur une nouvelle loi qui vise à réguler les activités des géants du streaming. Une première pour le pays.

© Marcin Nowak on Unsplash

En France, comme ailleurs, les plateformes doivent se conformer aux lois et règles dictées par le pays qui les héberge. Dans nos vertes contrées, la chronologie des médias empêche notamment aux services SVOD de mettre à disposition des films sortis en salle moins de 3 ans après leur diffusion sur grand écran. Mais si certaines réglementations sont plutôt contraignantes pour Netflix et ses consœurs, les plateformes ne sont pas logées à la même enseigne partout en Europe. Pour la première fois en Grande-Bretagne, les plateformes telles qu’Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+ seront au cœur d’une nouvelle proposition de loi annoncée par les ministres du département du numérique, de la culture, des médias et du sport.

Le gouvernement de Boris Johnson planche sur une nouvelle réglementation qui permettrait de garder un œil sur les activités des géants américains. Selon Variety, cela passera visiblement par l’observation des classifications d’âge de certains contenus, pour s’assurer que ceux-ci sont appropriés pour le public visé. Ils devront également se soumettre à des normes d’impartialité et d’exactitude pour les documentaires et les programmes d’informations.

Mettre tout le monde sur un même pied d’égalité

Accessibles à chaque instant et avec des programmes à la carte, les plateformes bénéficient de solides arguments pour concurrencer les modes de diffusion plus traditionnels. Pour autant, le gouvernement britannique veut s’assurer que le combat entre les deux entités sera équitable. Un ministre explique vouloir “uniformiser les règles du jeu afin que les radiodiffuseurs du service public puissent rivaliser avec leurs rivaux internationaux”. Il n’a en revanche pas précisé quelles mesures étaient actuellement à l’étude. Il faut dire qu’avec près de 30 millions d’abonnés au Royaume-Uni, l’hégémonie de Netflix, Disney + et Prime Video est sans équivoque.

En France, c’est un peu l’inverse qui se produit alors qu’un assouplissement de la chronologie des médias est à l’étude. Le but est pour le CNC est bien évidemment de prendre en compte la mutation rapide du secteur de la culture et le rôle grandissant des plateformes, tout en assurant la sauvegarde du 7e art et des salles.