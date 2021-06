Audi accélère son virage 100% électrique et se fixe l’horizon 2033

Audi veut devenir une marque 100% électrique et se donne douze ans pour y parvenir.

© Velito / Unsplash

Les moteurs vrombissants d’Audi seront bientôt des reliques du passé. Dans un communiqué de presse, le constructeur automobile allemand vient en effet d’annoncer sa volonté de passer l’ensemble de ses véhicules à l’électrique et d’abandonner les véhicules à essence.

L’ambition est grande, mais Audi se donne du temps avant d’y arriver. Dès 2026, le constructeur se donne déjà l’objectif de ne produire que des véhicules 100% électriques. Audio continuera d’assembler ses derniers modèles thermiques et de les vendre jusqu’en 2033, année durant laquelle le constructeur cessera totalement de produire et de commercialiser des véhicules thermiques ou hybrides.

Néanmoins, en Chine, la marque pourrait continuer de commercialiser certains modèles thermiques passé 2033. Audi explique que la demande en la matière pourrait perdurer après cette année-là dans l’Empire du milieu, et qu’il prévoit d’ores et déjà « un approvisionnement de véhicules en Asie avec des moteurs à combustion fabriqués localement. »

Un enjeu pour toute l’industrie automobile

Ce défi s’inscrit dans une démarche globale qui touche, un à un, la plupart des grands groupes automobiles. Certaines marques comme Volvo, Jaguar, Mini ou encore Fiat ont ainsi annoncé des ambitions similaires au cours de la décennie à venir. L’enjeu est de taille, alors que l’Europe souhaite peu à peu bannir les véhicules thermiques de ses routes. La transition ne se fera pas en un jour, mais elle est inévitable.

L’avantage, c’est que le principal frein à l’acquisition d’un véhicule électrique — le prix — risque de ne plus poser tant de problèmes à l’avenir. Les modèles de voitures 100% électrique devraient probablement devenir de plus en plus abordables à mesure qu’ils se multiplieront chez la plupart des constructeurs.