Overwatch : tout ce que vous devez savoir sur le cross-play

Blizzard a enfin rendu possible le cross-play sur Overwatch, en attendant de sortir le deuxième opus l'année prochaine.

© Blizzard

Le successeur de Jeff Kaplan à la direction d’Overwatch, Aaron Keller, a annoncé il y a quelques semaines que le cross-play allait bientôt être pris en charge sur Overwatch. Cela est maintenant le cas puisque le cross-play en bêta est d’ores et déjà disponible pour qui veut bien le tester. Si les joueurs sur consoles peuvent déjà trouver des parties et former des groupes entre eux, ils auront tout de même besoin de passer par quelques étapes importantes.

Tout d’abord, les joueurs consoles devront obligatoirement se créer un compte Battle.net, la plateforme officielle de Blizzard. Une fois cela fait, vous devrez lier votre compte Battle.net à votre console en vous rendant dans les paramètres de comptes de la plateforme. Vous pourrez ensuite vous rendre sur l’interface du jeu, qui vous demandera un code numérique ou un QR code. Les joueurs PC n’ont évidemment pas besoin de suivre ces étapes puisqu’ils possèdent déjà tous un compte Battle.net.

Cependant, ils devront observer quelques restrictions au niveau de la création des groupes. En effet, les joueurs PC ne pourront jamais intégrer la catégorie des parties consoles, même si ils jouent avec des amis qui sont sur consoles. Cela est aussi valable pour les joueurs PC qui utilisent une manette et non pas un clavier/souris. De même, les joueurs consoles ayant formé un groupe avec des joueurs PC seront automatiquement redirigés vers les parties PC. Pour ces joueurs-là, l’aide à la visée est également désactivée par souci d’équité avec les joueurs PC de leur partie.

Cross-play activé, cross-progression… en attente

Blizzard avait également annoncé que le cross-play n’amenait pas avec lui la cross-progression. Cela signifie que vous ne pourrez pas récupérer votre partie et vos statistiques si vous changez de support. Blizzard est actuellement en train de travailler sur cette fonctionnalité afin de faciliter l’expérience de jeu pour tous les joueurs d’Overwatch. Enfin, le cross-play ne s’applique pas aux modes compétitifs, qui restent toujours séparés en deux groupes distincts.

Profitez dès maintenant du cross-play en bêta sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.