Xbox présente trois écrans HDMI 2.1 “Designed for Xbox”

Xbox veut exploiter pleinement le HDMI 2.1 avec trois nouveaux écrans, qui s'annoncent déjà aussi chers que somptueux.

© Xbox / Philips

C’est une problématique qui se pose pour tous les gamers chevronnés au moment de mettre à jour leur configuration : quel écran choisir ? Entre les différentes tailles, types de dalles, taux de rafraichissement, connectique et autres, il y a de quoi y perdre son latin. Mais on oublie souvent que les joueurs console peuvent également être confrontés au même souci.

Pour couper court à la discussion, Microsoft a développé une série de moniteurs spécialement pensés pour tirer le meilleur de ses consoles. Le principal argument de vente, c’est la présence d’un slot HDMI 2.1. Sur le papier, cette connectique permet d’atteindre les 120 images par secondes dans une configuration 4k. Un niveau de performance jusque là réservé au DisplayPort, moins universel et plus cher. En bonus, vous aurez droit à la prise en charge FreeSync Premium Pro (FSPP) et du taux de rafraîchissement variable pour une netteté optimale. Et cerise sur le gâteau, l’intégration du DisplayHDR 1000 viendra donner de la vie à vos sessions de jeu avec des couleurs chatoyantes.

Philips Momentum 559M1RYV 55”

Xbox en a profité pour dévoiler les trois premiers écrans de cette gamme. Le premier, le Philips Momentum 559M1RYV 55”, a l’avantage d’avoir sa propre barre de son intégrée. Comme souvent chez le haut de gamme pour gamer, les leds colorées sont de la partie; chez Phillips, cela prend la forme du fameux éclairage arrière Ambiglow.

Niveau couleur et lumière, on aura droit à une prise en charge HDR et à une atténuation par zone du rétroéclairage (local dimming). Cet écran 4k capable de tourner à 120Hz avec FSPP en prime, sera disponible dès cet été au prix de … 1600 dollars, sans surprise.

ASUS Strix Xbox Edition Gaming Monitor XG43UQ 43”

Le deuxième est basé sur une référence bien connue, pour ne pas dire une star du genre. Plus petit, l’ASUS Strix Xbox Edition Gaming Monitor XG43UQ 43” n’est cependant pas en restes en termes de performances. Jugez plutôt : malgré ses 43 pouces de diagonale et sa résolution en 4K, Asus continue de promettre l’inébranlable et inconditionnel temps de réponse d’1ms qui fait sa fierté. Et c’est d’autant plus impressionnant en 4k et à 120Hz, et avec FSPP et DisplayHDR 1000, s’il vous plaît. Celui-ci sera disponible en octobre, à un prix encore inconnu mais certainement conséquent.

Acer Xbox Edition Gaming Monitor XV282K KV 28”

Enfin, le plus petit de cette fratrie nous vient de chez Acer avec le Xbox Edition Gaming Monitor XV282K KV 28”. Vous commencez à connaître la chanson; comme les deux autres, il bénéficie du HDMI 2.1. Il tourne donc en 4k à120Hz. Lui-aussi bénéficie d’un temps de réponse d’1ms et du FSPP. En revanche, il faudra se contenter du DisplayHDR 400. Il se rattrape avec Acer VisionCare 3.0, et un commutateur KVM intégré, ce qui est toujours très appréciable. Il sera disponible à l’automne au prix de 950 dollars.

Vous l’avez compris, aujourd’hui, le HDMI 2.1 se paye au prix fort. Mais si vous avez les moyens, la console et l’envie, foncez : le résultat devrait être impressionnant !