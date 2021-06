Outre son prix, l’iPhone SE de 2022 offrirait un argument choc

Apple envisagerait de lancer un successeur à l’iPhone SE dès l’année prochaine. Celui-ci devrait conserver le même design daté, mais il offrirait un argument de poids : la 5G.

© JDG

Quatre années après le premier modèle, Apple renouvelait finalement son iPhone SE en début d’année dernière. À moins de 500€, celui-ci s’érige encore aujourd’hui comme l’iPhone le plus abordable vendu par la Pomme et, malgré son design un brin daté, il propose tout ce qu’il faut pour profiter comme il se doit de l’expérience de l’iPhone, à une exception près… la 5G.

La nouvelle génération de réseaux mobiles aura pris son temps avant d’arriver chez Apple, mais tous les derniers appareils de la marque proposent dorénavant une connexion 5G, à commencer par l’iPhone 12 et les derniers iPad Pro. Du côté de la concurrence, la 5G se généralise dorénavant sur des appareils de milieu de gamme et même certains smartphones d’entrée de gamme, et Apple va nécessairement devoir suivre cette tendance. D’après Ming Chi Kuo, l’iPhone SE pourrait également y avoir droit, et cela dès l’année prochaine.

« L’iPhone 5G le moins cher de tous les temps »

Selon l’analyste star concernant la marque à la pomme, Apple aurait bel et bien prévu un nouvel iPhone SE en 2022, et cela dès le premier semestre de l’année. Celui-ci devrait être vendu au même tarif que le modèle actuel, et reprendrait le même châssis, celui de l’iPhone 8 avec son écran de 4,7 pouces, ses larges bordures et son bouton Home. En revanche, ce prochain iPhone SE aurait le droit à un processeur plus récent (le modèle actuel dispose d’une puce A13), et d’une connectivité 5G. Selon Kuo, il s’agirait donc de « l’iPhone 5G le moins cher de tous les temps. »

Ming Chi Kuo en profite pour évoquer l’iPhone 13, attendu à la rentrée. Il explique qu’il ne devrait finalement pas avoir droit à beaucoup de nouveautés et qu’il s’agirait avant tout d’une version améliorée de l’iPhone 12. Les prix des différents modèles devraient donc être identiques aux tarifs actuels. Pour rappel, les précédentes rumeurs au sujet de l’iPhone 13 présagent de l’arrivée d’un écran 120 Hz (sur les modèles « Pro » seulement), d’une encoche réduite et d’améliorations côté photo/vidéo.

Enfin, l’analyste commence à livrer de première prédictions concernant les modèles haut de gamme attendus en 2022. La gamme s’articulerait autour de quatre modèles, dont deux de 6,1 pouces et deux de 6,7 pouces. Le Mini et ses 5,4 pouces tirerait donc sa révérence. Kuo explique que le capteur photo pourrait enfin monter en mégapixels et que Touch ID pourrait faire son come-back, sous l’écran.