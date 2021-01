Tencent a investi en masse dans le jeu vidéo en 2020

Un rapport publié par Niko Partners dévoile que Tencent a investi dans pas moins de 31 entreprises en 2020, ce qui pourrait expliquer le succès de l’entreprise dans le domaine du jeu mobile.

Le géant du jeu mobile chinois Tencent a réalisé un record en 2020 en investissant dans 31 entreprises, aussi bien en termes de prises de participation que d’acquisitions, soit trois fois plus que l’année précédente. C’est un chiffre en nette hausse depuis quelques années, l’entreprise misant de plus en plus sur l’avenir du jeu mobile, avec raison. Tencent est le plus gros producteur de jeux mobiles chinois, avec des titres toujours plus populaires tels que Honor of Kings sur le podium des jeux les plus rentables en Chine, par exemple, ou encore PUBG Mobile, un des jeux les plus téléchargés dans le monde.

Ce constat se base sur un rapport de Niko Partners, qui a notamment étudié le comportement du jeu mobile en 2020. L’analyste a aussi publié une interprétation sur la manière dont Tencent gère ses investissements. En effet, plus le temps passe et plus l’approche de Tencent par rapport à ses investissements financiers tend à exclure le moins d’entreprise possible : « Tencent a élargi sa philosophie d’investissement cette année, investissant désormais dans des entreprises plus petites qu’à son habitude, et à des stades moins avancés ». En 2020, le géant chinois a, entre autres, fait l’acquisition de Leyou Technologies pour 1,5 milliard de dollars. C’est le groupe à qui appartient les studios Digital Extremes et Splash Damage.

Cette dynamique de la part de Tencent n’est pas nouvelle, mais elle a tendance à s’intensifier et à s’accélérer au cours du temps. Le nombre d’investissements en 2020 est désormais quatre fois plus important que celui en 2017. L’acquisition d’entreprises, ou encore l’achat d’actions dans d’autres, semblent être le moyen qu’a trouvé Tencent afin d’affirmer sa position de leader dans un domaine de plus en plus en expansion, plusieurs autres studios investissant dans le jeu mobile. C’est même un support qui devient de plus en plus sérieux dans le domaine compétitif du gaming.