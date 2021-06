Instagram veut faire passer ses suggestions avant vos amis

La plateforme voudrait modifier son algorithme pour donner la priorité aux contenus suggérés plutôt qu’aux publications de vos amis.

Jusqu’à présent, l’algorithme d’Instagram vous proposait de découvrir des contenus suggérés – en fonction de vos goûts et de votre activité, une fois que vous aviez scrollé à travers l’ensemble des posts de vos abonnements et de vos amis. La plateforme américaine veut désormais changer la donne, en mettant davantage en avant les publications suggérées dans votre flux principal. Concrètement, certains contenus que vous ne suivez pas viendront bientôt se mélanger à votre feed, prenant parfois l’avantage sur vos abonnements.

Un déploiement restreint sur iOS

Sans doute galvanisée par le très bon accueil réservé à la récente fonctionnalité des messages suggérés, la plateforme espère désormais avoir son mot à dire sur les contenus qui s’affichent dans nos timelines. Une situation qui ne devrait pas arranger le problème du shadowban, régulièrement pointé du doigt par les utilisateurs du réseau social. Pour le moment, le nouvel algorithme n’a été déployé que sur un nombre restreint de smartphones, uniquement iOS. Ce dernier pourrait pourtant marquer l’arrivée de changements décisifs dans le fonctionnement de la plateforme, qui jongle depuis sa création entre son envie de nous suggérer toujours plus de contenu (et ainsi nous encourager à scroller plus longtemps), et la volonté des utilisateurs de profiter d’un affichage chronologique.

En parallèle, Instagram teste aussi de nouveaux paramétrages et espère ainsi laisser plus de contrôle à ses utilisateurs et utilisatrices. Ces derniers pourront ainsi ajouter leurs centres d’intérêt (plutôt de que de s’abonner à de simples hashtags), et ainsi améliorer les recommandations de leur flux d’actualité.