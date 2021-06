Netflix dévoile Sexy Beasts, sa nouvelle télé-réalité complètement barge !

L'amour est aveugle, mais à quel point ? Netflix révise le traditionnel blind date à sa sauce avec Sexy Beasts.

© Netflix

On dit souvent que l’amour est aveugle et que l’on ne voit bien qu’avec le cœur, et pourtant… seriez-vous capable de tomber amoureux ou amoureuse d’un monstre ? C’est la question à laquelle va tenter de répondre Netflix avec sa nouvelle production. Baptisée Sexy Beasts, cette télé-réalité va faire se rencontrer plusieurs célibataires lors d’un rendez-vous à l’aveugle. Mais si le concept n’a rien de bien nouveau sur le papier, L’amour est aveugle avait déjà proposé des rencards dans l’obscurité, la nouvelle production du N rouge ajoute une dose de loufoque bienvenue.

Dans Sexy Beasts, chacun des participants portera un maquillage pour camoufler son apparence. Avec des effets spéciaux dignes des plus grosses productions Hollywoodienne, la série n’est pas sans rappeler l’émission Face Off, qui voyait s’affronter des amateurs de maquillage FX. Ainsi, des trolls, des dauphins, et même Satan en personne se côtoieront lors de dîners aux chandelles, de séances de bowling ou de sessions de lancer de haches.

La nouvelle production de Netflix n’est pas vraiment inédite en soi. Il s’agit de l’adaptation d’une télé-réalité anglaise diffusée sur BBC Three depuis 2014. Reste à voir désormais si le succès sera au rendez-vous. Dans tous les cas, elle devrait offrir quelques moments de comédie et sans doute aussi de gêne. On peut également imaginé que le concept soit exporté à l’international, comme c’était déjà le cas pour le concept The Circle.

Rendez-vous donc dès le 21 juillet prochain sur Netflix pour découvrir les premiers épisodes. Dans la catégorie des télé-réalités, la plateforme continue à faire ses classes pour concurrencer la bonne vieille télévision.