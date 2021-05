Google s’associe à Samsung pour révolutionner Wear OS

Non, Google n’a pas abandonné WearOS, son système d’exploitation dédié aux montres connectées. La firme annonce un partenariat d’ampleur avec Samsung pour développer une plateforme commune.

© Google

On s’attendait à une montre connectée Pixel, mais finalement, la conférence d’ouverture de la Google I/O ne comportait aucune annonce d’ordre matériel. En revanche, sur le secteur des smartwatches, Google n’est pas resté de marbre et annonce un partenariat avec Samsung pour fusionner Wear OS et Tizen en une seule et même plateforme ne comportant que le meilleur.

Samsung et Google main dans la main

Forte de l’acquisition de Fitbit, Google se rapproche donc de celui qui est à la fois son pire ennemi et son plus grand allié. La nouvelle plateforme, qui devrait conserver le nom de Wear OS, sera de ce fait disponible à fois sur les montres connectées de Samsung et sur toutes les smartwatches qui utilisaient déjà la solution logicielle de Google.

Les constructeurs tiers auront toujours la possibilité d’y ajouter leurs propres surcouches, mais le fonctionnement de la base change quelque peu. Il sera désormais plus aisé de switcher entre plusieurs applications, et Google annonce la possibilité pour les développeurs de créer des « tuiles » de leurs applications, lesquelles seront accessibles depuis l’écran d’accueil.

Si la firme n’a pas dévoilé plus en détail le design de cette refonte majeure de Wear OS, elle nous donne tout de même quelques informations croustillantes sur ses atouts. Ainsi, cette nouvelle plateforme permettrait de booster drastiquement l’autonomie des smartwatches, qui passeraient à deux jours pour certains modèles. Ce nouveau Wear OS devrait également accélérer le lancement des applications — jusqu’à 30% plus rapide — et « toutes vos applications Google favorites » ainsi que les nombreuses applications du Play Store seront désormais disponibles sur les montres connectées de Samsung.

Pour l’heure, Google ne s’avance pas sur une date de sortie précise, si ce n’est un lancement pour « plus tard dans l’année ». Mais puisque Samsung est désormais un acteur majeur de Wear OS, nul doute que nous devrions avoir des nouvelles au moment du lancement de la prochaine Galaxy Watch du constructeur sud-coréen.