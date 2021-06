John McAfee, créateur de l’antivirus, est mort

C’est un triste jour pour le monde de la cybersécurité. John McAfee, créateur de l’antivirus éponyme et pionnier de ce type de logiciel, vient de s’éteindre. « Apparemment, il s’est suicidé » ont déclaré les autorités pénitentiaires de Catalogne, où il était incarcéré depuis le mois d’octobre. Son corps a été retrouvé sans vie dans sa cellule, et les gardiens ne sont pas parvenus à le réanimer. L’homme de 75 ans attendait justement son extradition vers les États-Unis, et risquait 30 ans de prison.

John McAfee a commencé sa carrière à la NASA, mais tirait sa fortune et sa notoriété de l’antivirus qui porte son nom, lancé dans les années 1980. À l’époque, il s’agissait alors du tout premier antivirus destiné au grand public. En 1994, il avait quitté son poste de dirigeant de McAfee Associates et créé de multiples entreprises.

Le pionnier de l’antivirus s’était ensuite épris du monde des cryptomonnaies et en faisait la promotion sur son compte Twitter où il était suivi par près d’un million de personnes. Cette activité lui a valu de nombreux déboires avec la justice, et c’est ce qui l’a conduit à être emprisonné en Espagne, entre autres tentatives de fraudes fiscales.

Le ministère de la Justice américain suspectait notamment McAfee d’avoir dissimulé ses gains avec les cryptomonnaies, estimés à plus de 13 millions de dollars entre 2014 et 2018. Jusqu’à son dernier souffle, l’homme de 75 ans continuait de nier les accusations pesant à son encontre. Dans son dernier tweet, en date du 16 juin, il expliquait que ses « actifs restants ont tous été saisis. »

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association.

I have nothing.

Yet, I regret nothing.

— John McAfee (@officialmcafee) June 16, 2021