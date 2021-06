Avec Windows 11, les applications Android débarquent sur PC

Lors de la présentation de Windows 11, Microsoft a confirmé que les applications Android allaient être prises en charge sur PC.

© Microsoft

Hier soir, Microsoft dévoilait en grande pompe la toute nouvelle version de son système d’exploitation : Windows 11. Parmi ses nouveautés, on retrouve un nouveau Microsoft Store tout beau, tout propre et beaucoup plus permissif. Ainsi, tous les logiciels compatibles Windows y seront désormais accessibles, peu importe leur format. Surtout, le magasin d’application de Microsoft va dorénavant accueillir… des applications Android.

Il était déjà possible d’installer des applications Android sur Windows 10, mais le processus reposait sur l’application « Votre téléphone » déployée par l’entreprise l’an dernier, et était limitée aux seuls smartphones de Samsung. Ces applications seront dorénavant affichées directement dans les rayons du Microsoft Store, comme l’a montré la firme en prenant TikTok et Disney+ en exemple.

Merci Amazon et Intel

Derrière cette fonctionnalité, on retrouve… Amazon. Microsoft a en effet noué un partenariat avec le géant du e-commerce pour intégrer les applications de l’Amazon App Store au sein du Microsoft Store. Il ne faut donc pas s’attendre à avoir un catalogue d’apps aussi fourni que le Play Store d’Android, mais l’Amazon App Store dispose tout de même d’une large collection comprenant la plupart des applications et des jeux les plus populaires sur mobile. Néanmoins, les applications Android sur Windows 11 ne seront pas compatibles avec les services Google Play.

Pour faire tourner ces applications sur PC Windows 11, Microsoft s’est également rapproché d’une autre entreprise de la Silicon Valley : Intel. Ce dernier a conçu un nouveau moteur, baptisé Intel Bridge Technology, permettant à ses puces d’exécuter des applications Android sur Windows 11. Si on pouvait donc imaginer que les apps Android ne seraient pas être prises en charge par les machines dépourvues de processeur Intel, le fondeur a précisé à The Verge que sa technologie prendra en charge “toutes les plateformes x86”. Les applications Android seront donc correctement exécutées sur des ordinateurs équipés de processeurs AMD ou des puces ARM.

L’arrivée des applications Android sur Windows 11 devrait arriver « plus tard dans l’année », et la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft devrait quant à elle être déployée à compter de cet été.