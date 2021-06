Déjà une alerte à la sécheresse en Californie

L'été s'annonce une fois encore dévastateur pour la Californie. L'État américain va en effet faire face à une sécheresse désormais chronique, à laquelle va s'ajouter une pénurie d'eau. Un cocktail extrêmement dangereux qui risque de se prolonger avec le réchauffement climatique.

© David Mark de Pixabay

C’est l’été de tous les dangers pour la Californie. Depuis des années, cet État américain, un des endroits les plus riches de la planète, subit une sécheresse qui en commençant toujours plus tôt dans l’année provoque toujours plus de dégâts. Les réserves d’eau sont déjà fortement entamées avec des lacs et des rivières qui s’évaporent à toute vitesse.

Des lacs desséchés

Et ces difficultés concernent aussi le nord de l’État, qui est pourtant bien arrosé l’hiver. La Californie compte 1.500 réservoirs d’eau dans lesquels puisent les agglomérations pour leurs besoins en eau potable : c’est le cas du lac Oroville dont le niveau est cinquante mètres plus bas qu’il y a deux ans. C’est pourtant lui qui fournit de l’eau à près de 30 millions d’habitants.

Dans les villes, on est déjà passé en « mode restriction », avec des systèmes permettant d’économiser l’eau, que ce soit pour la douche, l’arrosage des jardins et même les simples robinets des cuisines. Des kits sont distribués aux résidents pour qu’ils puissent limiter leur consommation d’eau, mais cela sera-t-il suffisant ?

L’un des enjeux en Californie, c’est l’agriculture. La production d’une seule amande nécessite quatre litres d’eau. Or, l’État fournit 80% des amandes consommées dans le monde. La Californie produit également les deux tiers des fruits aux États-Unis : cette activité aussi est menacée par une sécheresse qui n’ira qu’en empirant avec le dérèglement climatique.