Tactical Field Office : un sac avec table intégrée pour travailler depuis n’importe où

Avec la pandémie, l'idée de travailler depuis n'importe où (et en tout cas pa au bureau) s'est durablement installée dans les esprits. Mais il faut encore avoir sous la main une table et de quoi transporter son matériel… C'est là qu'intervient Helinox avec son Tactical Field Office.

© Helinox

Entre les connexions à internet disponibles un peu partout, y compris dans des endroits reculés grâce aux réseaux cellulaires, et la poussée du télétravail avec la pandémie, il devient possible de travailler depuis n’importe quel endroit dans le monde, y compris très loin des villes ! Le problème finalement, ça reste de trouver une table solide et stable.

Un bureau pour les enthousiastes du plein air

Helinox, une entreprise qui fabrique des équipements légers et portables pour l’extérieur, a lancé avec le Tactical Field Office un tout-en-un (ou presque) qui permet de transporter son bureau avec soi. Le kit se compose d’un sac-cargo cubique pesant 2,2 kilos. Sa contenance de 15 litres permettra de transporter du matériel informatique en toute sécurité.

Le cadre en aluminium autour du sac lui apportera une sécurité supplémentaire. Ce cadre a une autre utilité : il soutient une petite table (qui reste détachable du cargo), pliée sur le côté ! La table n’est pas très grande, mais sa surface est suffisante pour déposer un ordinateur portable ou de petits objets. Helinox ne fournit malheureusement pas de chaise pliable : il faudra la transporter à part…

Il n’est pas certain qu’il soit possible de travailler toute la journée sur une telle table, mais pour dépanner en plein milieu du camping, pourquoi pas. Ce d’autant que le fabricant a véritablement pensé le kit pour les enthousiastes du plein air, promettant des années d’usage intensif (une garantie de cinq ans est comprise). Le Tactical Field Office, proposé en trois coloris (noir, olive et marron) est commercialisé 199,95 dollars.