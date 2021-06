Écoutez le bruit que fait le rover chinois Zhurong lorsqu’il descend sur mars

La CNSA a partagé un enregistrement vidéo de son rover qui date de son installation sur Mars, il y a plusieurs semaines de cela.

© CNSA

Après que les américains nous ont tous surpris avec un audio des tous premiers tirs lasers lancés sur Mars depuis son rover Perseverance au mois de mars dernier, c’est au tour de Zhurong, le rover Chinois, de nous faire parvenir les sons de son installation sur la planète rouge. À la fin de la vidéo partagée par la CNSA, on peut également apercevoir le rover effectuer les quelques manœuvres qui ont donné naissance à son premier selfie, partagé il a quelques semaines.

L’administration spatiale nationale chinoise a déclaré que ces bruits étaient principalement dus à la friction entre les roues de Zhurong et les rampes de Tianwen-1, ainsi qu’aux frictions entre les roues et le sol martien une fois que le rover commence à fouler la terre rouge. Enfin, certains des bruits entendus relèvent du mécanisme de conduite du rover, comme le précise le CNSA dans la vidéo. C’est un son qui paraît surréaliste mais qui est pourtant très concret, comme en témoignent les images qui l’accompagnent.

Alors que les images captées par le rover lui-même sont statiques et en monochrome, la vidéo partagée par l’agence spatiale chinoise nous montre une reconstitution de la descente du rover pour mieux illustrer à quoi correspondent les bruits que l’on entend.

Depuis que Zhurong a atterri sur la planète rouge le 22 mai dernier, celui-ci nous donne régulièrement de ses nouvelles via la CNSA. Le rover Chinois a atterri dans la région baptisée Utopia Planitia qui se situe dans l’hémisphère nord de la planète, une région désertique et plutôt plane, contrairement au cratère qu’a investi le rover américain Perseverance, à plus un millier de kilomètres de là.