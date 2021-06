SpaceX : le premier vol orbital du Starship dès juillet prochain ?

Un calendrier ambitieux qui pourrait être compromis par les embûches techniques habituelles, mais aussi par des contretemps réglementaires.

© SpaceX

Test après test, SpaceX se rapproche chaque jour un petit peu plus du premier vol d’essai en orbite du Starship. Après un mois de mai chargé pour l’entreprise d’Elon Musk, cette échéance pourrait même avoir lieu dès juillet prochain.

C’est en tout cas ce qu’a suggéré Gwynne Showell, COO de l’entreprise, lors d’une allocution pendant la conférence International Space Development. “Nous sommes sur le point de faire voler ce système dans un futur très proche”, a-t-elle annoncé. Évidemment, cela va dépendre de la façon les dernières étapes se dérouleront. Cette date de juillet prochain correspond au meilleur scénario imaginable, celui où tout se passe comme prévu et sans accroc. G. Showell a d’ailleurs modéré les attentes de son public, rappelant que “nous savons tous à quel point c’est difficile”. Et le mot est faible. Car même si SpaceX a déjà réussi (et aussi raté) de multiples vols d’essai courts, le passage à l’orbite est une autre paire de manches. D’un point de vue strictement technique, il existe un nombre incalculable de paramètres qui peuvent faire capoter une opération aussi précise.

Des contretemps réglementaires

Mais les obstacles potentiels à ce lancement ne sont pas seulement techniques: ils sont aussi administratifs et réglementaires. D’après Spacenews, la Federal Aviation Administration (l’agence gouvernementale de régulation aéronautique américaine) s’intéresse en ce moment à l’impact environnemental du site de Boca Chica, d’où le Starship devrait être lancé. Pour ce faire, l’entreprise doit montrer patte blanche : tant que l’évaluation ne sera pas bouclée, SpaceX ne pourra pas lancer son Starship depuis sa fameuse “Starbase”. L’agence pourrait même exiger des garanties supplémentaires, ce qui prolongerait encore le processus.

Les équipes d’Elon Musk et le grand public restent donc suspendus à la décision de la FAA. C’est bien le verdict de l’agence américaine qui conditionnera un éventuel lancement dans un futur proche. Mais même une fois le dossier validé, il faudrait encore produire les documents légaux. Suite à quoi il faudra les faire réviser, puis – enfin- aboutir à une version finale, tenant lieu d’autorisation officielle. Un processus qui, toujours d’après Spacenews, peut être long; cela rend donc peu probable un lancement dans un futur très proche.