iOS et Android : la fin d’Adobe Photoshop Sketch et Illustrator Draw est proche

Adobe va bientôt arrêter la prise en charge de ces deux applications, afin de promouvoir Adobe Fresco, disponible depuis 2019.

© Hsiao-ron Cheng / Adobe

Dans un message envoyé à ses utilisateurs, Adobe a rappelé que ses applications Photoshop Sketch et Illustrator Draw ne seront bientôt plus disponibles sur les stores des appareils iOS et Android. En effet, ceux-ci disparaîtront à partir du 19 juillet prochain, soit dans quelques semaines. Pour ceux qui disposent déjà d’un compte sur l’une de ces deux applications, alors sachez qu’Adobe prévoit d’arrêter de les supporter d’ici le mois de janvier 2022.

Cela ne veut pas dire que les comptes des utilisateurs seront supprimés ou même suspendus, mais que les applications ne recevront plus de mises à jour après la date de discontinuité annoncée et donc que les éventuels bugs ne pourront être résolus. De même, aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée et les applications deviendront vite obsolètes, les utilisateurs devant se tourner vers des outils plus modernes à l’avenir.

Adobe Fresco sur le devant de la scène

Cette démarche de la part d’Adobe vient s’ancrer dans une dynamique de promotion d’un autre service, Adobe Fresco. Cette application a été lancée il y a déjà quelques années et dispose de la grande majorité des fonctions artistiques à la fois de Photoshop Sketch et d’Illustrator Draw, telles que certaines fonctions liées au dessin et à la peinture.

Adobe précise qu’il sera très facile pour les personnes avec un compte existant de migrer vers Adobe Fresco. Pour cela, il vous suffira de vous connecter à Fresco avec vos identifiants Adobe et tous vos projets seront automatiquement transférés sur l’application. Si l’application est téléchargeable et utilisable gratuitement, il existe une version premium qui vous donne accès à plus de fonctionnalités ainsi qu’à l’application Photoshop pour iPad.