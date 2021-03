Nikon répond à Sony et Canon avec le Z9, un hybride qui filme en 8K

Visiblement pressé par l’avance de ses concurrents, Nikon dévoile ses plans pour concurrencer le Sony Alpha 1 et le Canon R5. Le Nikon Z9 verra le jour cette année, et sera le premier hybride plein format de la marque à shooter en 8K.

Entre Canon et son R5 et Sony et son Alpha 1, deux hybrides professionnels capables de capturer des vidéos en 8K, on attendait Nikon au tournant. C’est désormais chose faite : voici le Nikon Z9, le prochain hybride de la marque, destiné à concurrencer les mastodontes de Sony et Canon. Problème : Nikon n’annonce pas de date de disponibilité. Le constructeur nippon indique simplement que ce nouvel hybride est actuellement en cours de développement, une façon de rassurer les amateurs de la marque et d’éviter qu’ils ne changent de crémerie. Nikon annonce une date de sortie avant la fin de l’année, et partage une première image de la bête.

Pour l’heure, on ne sait malheureusement pas grand chose du boîtier, si ce n’est qu’il disposera bien d’un capteur plein format (24×36) à monture Z et qu’il sera capable de filmer en 8K, comme le Canon R5 et le Sony Alpha 1. De ce fait, l’appareil bénéficiera d’un capteur de plus de 33 MP, puisque c’est le nombre minimum de mégapixels à respecter pour proposer de la 8K, mais aussi d’un tout nouveau processeur d’images plus véloce. Les rumeurs les plus fortes parlent d’un capteur qui tournerait autour des 50 MP. Selon certaines sources, il pourrait même s’agir d’une version modifiée du capteur qui équipe l’Alpha 1 de Sony, puisque cette marque équipe déjà certains boîtiers de Nikon avec ses capteurs. Malheureusement, pas d’autres informations sur les caractéristiques du boîtier, ni même de date de sortie. Côté tarif, on se doute que ça va piquer. À titre de comparaison, ses principaux rivaux, le Canon R5 et l’Alpha 1 de Sony, sont vendus respectivement 4 499€ et 7 300€, boîtiers nus. On pourrait donc se situer dans cette tranche tarifaire, pour une sortie avant la fin de l’année.