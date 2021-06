Cartes Pokémon : eBay change sa politique de vente

Alors que les cartes à collectionner Pokémon connaissent un succès sans précédent sur la plateforme de vente en ligne, eBay a décidé de modifier certains points de sa politique, afin de mieux protéger les vendeurs.

©

L’engouement autour des cartes Pokémon a connu une véritable explosion depuis quelques mois. Sur eBay notamment, leurs ventes ont été multipliées par plus de six en France, atteignant +574% en 2020. Tandis que les maisons de ventes adjugent aujourd’hui certains exemplaires rares à près de 12 000€ pièce, c’est le YouTubeur Michou qui participait récemment au phénomène, en avouant qu’il avait dépensé près de 50 000€ pour s’offrir quelques cartes.

eBay veut protéger les vendeurs

Face au succès des cartes Pokémon, les ventes sur eBay se multiplient, et côtoient parfois des sommets. C’est donc dans l’optique de protéger les acheteurs, mais aussi les vendeurs, que la plateforme a récemment officialisé quelques changements dans ses conditions de vente. Dès le 30 juin rapporte ainsi le site de GameSpot, eBay ne permettra plus aux acheteurs de se rétracter après une vente aux enchères, sauf sur autorisation du vendeur. Concrètement, si vous remportez une enchère Pokémon, il ne vous sera plus possible de vous rétracter. Un moyen pour l’entreprise de sécuriser ses ventes, à l’heure où de plus en plus d’internautes dépensent des sommes de plus en plus importantes sur le marché des cartes à collectionner.

Pokémon n’est d’ailleurs pas la seule licence à profiter de cet engouement massif. Selon le site de ventes aux enchères, les modèles MLB, NFL et NBA s’arrachent aussi à prix d’or depuis quelques mois. De son côté, la licence culte de Game Freak vient d’enregistrer la meilleure année de son histoire en 2020, avec un chiffre d’affaires record de 1,1 milliard de dollars.