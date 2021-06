Un iPhone reste 3 jours dans une rivière et en ressort fonctionnel… et en sonnant !

Aux États-Unis, un propriétaire d’iPhone a fait tomber son précieux smartphone dans une rivière et est revenu le chercher trois jours plus tard. L’iPhone était parfaitement fonctionnel et un réveil était même en train de sonner !

© East Idaho News / Tom Adams

Ce n’est sans doute pas la première ni la dernière fois qu’un iPhone sombre au fond d’une rivière… mais il est plus rare que son propriétaire ne daigne le récupérer et que l’appareil fonctionne encore ! C’est la drôle d’histoire relatée par un certain Tom Adams auprès du East Idaho News, et relayée par nos confrères de Phonandroid.

Tom Adams faisait du kayak avec sa famille et ses amis sur la Snake River, une rivière traversant le nord-ouest des États-Unis et qui tient son nom de sa forme de « S » rappelant un serpent. Tout allait bien, quand le kayak a fini par basculer, entraînant les effets personnels de Tom au fond de la rivière, dont ses clés, son portefeuille et… son iPhone.

100% fonctionnel

Bien décidé à récupérer son précieux smartphone, Tom demande à des plongeurs de l’aider. Ils retournent sur les lieux trois jours plus tard, et retrouvent plutôt facilement les affaires perdues, dont le fameux iPhone de Tom. À leur grande surprise, celui-ci était toujours allumé et parfaitement fonctionnel. Mieux encore : l’iPhone était toujours en train de sonner lorsque les plongeurs l’ont tiré hors de la rivière. « L’alarme de mon réveil du dimanche matin sonnait encore », explique-t-il auprès du East Idaho News.

Tom Adams n’a pas indiqué de quel modèle d’iPhone il s’agissait, mais l’appareil présenté en photo de l’article dispose d’un écran bord à bord et d’une encoche, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un modèle récent. Le dernier modèle d’Apple, l’iPhone 12, propose notamment une protection IP68 qui lui permet d’être immergé à une profondeur de 6 mètres jusqu’à 30 minutes. Quant aux modèles précédents, ils intègrent pour la plupart une certification IP67, leur garantissant de survivre à une immersion de 30 minutes jusqu’à un mètre de profondeur.

Notez que l’iPhone n’est pas couvert par la garantie d’Apple dans le cadre de dommages causés par un liquide, donc évitez tout de même de jouer avec le feu (ou plutôt, l’eau).