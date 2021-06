Netflix dévoile les coulisses de la série The Sandman

Lors de sa Geeked Week, Netflix a donné des nouvelles de la série adaptée des romans graphiques de Neil Gaiman : The Sandman.

© Netflix

“Allons-nous découvrir ce qui se passe lorsque les rêves prennent vie ?” Lors de la seconde Geeked Week, Netflix a levé le voile sur certains détails de sa prochaine série événement. The Sandman, adaptée des romans graphiques éponymes de Neil Gaiman, fait déjà beaucoup de remous sur Internet. En cause, les choix de casting qui n’ont pas enchanté les fans de la première heure. Il faut dire qu’il s’agit sans doute là d’une des productions les plus attendues du moment. Néanmoins, l’implication du romancier dans le processus de création devrait les rassurer.

Dans une vidéo, diffusée mardi soir en live et partagée sur YouTube par la plateforme, Neil Gaiman en personne nous offre un premier aperçu de ce qui nous attend. Avec des décors qui s’annoncent déjà somptueux, le scénariste et producteur exécutif compte bien donner vie à son imaginaire. À cette occasion, on retrouve également deux membres du casting qui incarnent sans doute les deux protagonistes les plus importants de la série. Morphée ou Dream dans la langue de Molière sera incarné par Tom Sturridge (Good Morning England) alors que c’est Gwendoline Christie qui jouera Lucifer. L’actrice, qui s’est illustrée dans le rôle de Lady Brienne de Tarth dans Game of Thrones retrouvera une autre star de la série HBO puisque Charles Dance (Tywin Lannister) incarnera Roderick Burgess. Kirby Howell-Baptiste (Cruella) jouera quant à elle Death.

Pour l’instant, Netflix ne donne pas la date de sortie de cette nouvelle série. On peut s’attendre à ce qu’elle soit diffusée au plus tôt à la fin de l’année 2021. D’ici là, on devrait avoir droit à plusieurs autres images et sans doute une bande-annonce dans les prochains mois. On gardera donc l’œil ouvert.

Découvrir le premier tome de Sandman