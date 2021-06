La série Ray Donovan prépare son retour sur le grand-écran

Sur Instagram, Liev Schreiber a teasé le retour de son personnage dans le film Ray Donovan. Suite directe de la série éponyme, le long-métrage réalisé par David Hollander doit sortir sur nos écrans en 2022.

© Showtime

Entre 2013 et 2019, Showtime diffusait la série Ray Donovan. Créée par Ann Biderman, la production suivait les aventures d’un avocat influent, issu de l’une des familles les plus aisées de Los Angeles. Avec son agence, il arrange la vérité pour les médias afin de sauver des carrières. Mais lorsque son père Mickey, un arnaqueur qu’il a aidé à mettre en prison, est placé en liberté conditionnelle et veut renouer avec sa famille, Ray refuse de laisser revenir l’homme qui a détruit sa vie. Si la série avait tiré sa révérence après 7 saisons, une suite avait rapidement été annoncée sur le grand écran.

Une réunion et un clap de fin

Sur Instagram, Liev Schreiber qui incarne le personnage principal, a donné quelques détails sur cette réunion de grande envergure. “Ce groupe d’acteur va beaucoup me manquer.” S’il n’a pas précisé de date de sortie, il indique qu’il ne faudra pas patienter très longtemps. Le film réalisé par David Hollander doit arriver sur nos écrans dès l’année prochaine. Il reprendra l’intrigue là où la série s’est arrêtée. Mickey est dans la nature et Ray est déterminée à le trouver et à l’arrêter avant qu’il ne fasse un autre carnage. On devrait également explorer le passé, 30 ans avant les événements de la série aux côtés de Mickey et du jeune Ray.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Liev Schreiber (@lievschreiber)

Côté casting, on retrouvera bien évidemment Liev Schreiber. L’acteur donnera la réplique Jon Voight (Benjamin Gates), Pooch Hall (Cherry), Kerris Dorsey (Mad Men) et David Patrick Kelly (John Wick 2). Le scénario sera signé de la main de David Hollander et Liev Schreiber. En attendant, Liev Schreiber sera à l’affiche de King Richard. Le film avec Will Smith et Saniyya Sidney doit sortir sur nos écrans le 1er décembre 2021.

Si vous souhaitez voir ou revoir la série Ray Donovan, l’intégralité est disponible sur Canal+ Séries.

Découvrir Ray Donovan sur Canal+