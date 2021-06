Pour la première fois, un trou noir surpris en train dévorer une étoile à neutrons

L’astronomie est une science qui aime se faire désirer. A ces échelles de distance pharaoniques, la moindre observation peut s’avérer très compliquée. Savoir où regarder n’est déjà pas chose aisée; bien souvent, les astronomes traquent des bribes de phénomènes invisibles à l’œil nu, qui se déroulent à des millions de kilomètres de distance, sans la moindre garantie.

Mais, parfois, la chance tourne, et un signal aussi limpide qu’excitant nous parvient sans crier gare. C’est ce qui est arrivé aux astronomes de l’observatoire de l’European Gravity Observatory, près de Pise, en Italie. Le 5 janvier 2020, une quantité anormale d’ondes gravitationnelles vient soudainement inonder leur interféromètre. Très rapidement, l’origine de ces ondulations caractéristiques est identifiée : il s’agit du râle d’agonie d’une étoile à neutrons fraîchement avalée par un trou noir. C’est la première fois que des chercheurs détectent ce festin aux proportions dantesques, dont l’observation était attendue avec beaucoup d’impatience.

When a neutron star meets a black hole, the result is a gravitational scream that we can hear from a billion light years away. Remarkable new result from @ligo.https://t.co/cCZUEridbg pic.twitter.com/OCSqlrToCB

— Corey S. Powell (@coreyspowell) June 29, 2021