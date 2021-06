Logitech G dévoile son nouveau casque coloré G335

Il vient compléter la gamme Color Collection de Logitech qui offre la possibilité de personnaliser ses appareils.

© Logitech G

Logitech G, la branche gaming de la marque éponyme, vient de dévoiler un tout nouveau casque filaire aux couleurs estivales. Baptisé G335, il s’agit d’un appareil qui viendra compléter la Color collection, qui propose par ailleurs des souris et autres accessoires personnalisables. Comme on pouvait se l’imaginer, le G335 pourra être customisé à l’aide de huit couleurs disponibles pour la sangle réversible.

Le casque en lui-même sera disponible en blanc, en noir et en vert mint. Il dispose d’un molette intégrée qui vous permettra de régler le volume. Il vous suffira de relever le micro pour le désactiver très simplement. Enfin, plusieurs bonnettes pour micro sont également disponibles et compatibles avec le micro du G335. Celles-ci prennent la forme d’un cœur, d’une bouche, d’un pouce levé, d’une moustache ou encore d’une étoile, et ceci dans des couleurs vibrantes également.

Le G335 s’adresse à tous les gamers

Les maîtres mots de ce nouvel appareil sont la légèreté, le confort et l’utilisation pratique du casque. Avec ses 240 grammes, le G335 est en effet un appareil très léger qui ne devrait pas peser sur votre tête. Il est donc parfait pour les joueurs qui utilisent leur casque tout au long de la journée et qui ont souvent mal aux cervicales. De plus, le bandeau de suspension permet de répartir de manière uniforme la pression du casque sur le crâne. Il sera par ailleurs ajustable selon la pression et le maintien que vous souhaitez obtenir.

En termes de connectique, le G335 peut se connecter à n’importe quel support grâce à sa prise Jack 3,5 mm. Vous pouvez donc l’utiliser sur toutes les consoles Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, sur mobile, ainsi que sur la grande majorité des PC. Si celui-ci n’est pas compatible, un simple adaptateur devrait régler le problème.

Vous pouvez d’ores et déjà précommander le casque G335 sur le site de Logitech G au prix de 69,99€. Il sera disponible à partir du 6 juillet prochain. En ce qui concerne les sangles, elles seront disponibles au prix unitaire de 9,99€. Quant aux bonnettes, elles sont d’ores et déjà disponibles au prix de 9,99€ également.