Bon plan iMac M1 : oui, le prix est déjà en baisse (mais le stock est limité)

Amazon vient d'annoncer une petite remise sur l'excellent iMac 24" de 2021. Seul le coloris Argent est concerné.

La marque à la pomme a officialisé son nouvel ordinateur de bureau iMac M1 qui offre une excellente mise à jour, tant côté design que performances. Le résultat est à la hauteur, ce récent appareil a toutes les qualités pour lui. Si son tarif est encore assez élevé, il devient plus accessible avec cette offre.

Amazon vient de faire baisser le prix de ce nouveau modèle : le récent iMac M1 24 pouces en version 256 go chute à 1 368 euros au lieu de 1 459 euros.. Si cette remise n’est pas monstrueuse, elle représente déjà une économie de 80 euros sur un ordinateur de bureau aussi premium.

Quelles qualités pour le nouveau iMac 2021 ?

Apple a mis la barre très haute avec sa nouvelle gamme d’ordinateurs, que ce soit ses derniers modèles portables ou son iMac 2021. Cet ordinateur de bureau profite d’une excellente mise à jour qui concerne d’abord le design. La marque à la pomme propose une esthétique générale moderne et premium pour des lignes un peu plus carrées. Côté écran, on profite d’un bel écran Super Retina d’une taille de 24 pouces cerclé de petites bordures blanches.

Le gros changement de ce récent iMac M1 tient dans la présence de la nouvelle puce M1. Il s’agit d’un composant développé par Apple, car le constructeur a choisi de se pencher sur la conception de ses processeurs afin de s’éloigner de son partenaire Intel. C’est ce dernier qui est installé dans toute la gamme des nouveaux ordinateurs de la marque. Celle-ci booste les performances de l’appareil sur tous les points, tant côté puissance qu’autonomie (pour les PC).

Apple a aussi apporté des nouveautés du côté du son avec cet iMac M1 2021. Ce nouvel ordinateur bureau griffé du logo de la marque à la pomme se dote de 6 haut-parleurs qui sont tous compatibles avec la technologie Dolby Atmos et l’audio spatial. Vous pourrez très bien utiliser l’appareil pour regarder vos films et séries préférés en immersion absolue.

Cette offre signée Amazon fait son apparition pendant les soldes, cela reste une excellente surprise. L’iMac M1 mis en avant chez le marchand en ligne est un modèle de coloris Argent qui s’accompagne de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est également compatible avec le Wi-Fi 6. Attention, les autres couleurs ne bénéficient pas de réduction sur la plateforme en ligne.

Amazon, une belle présence pour les soldes

Si Amazon vient à peine de terminer le Prime Day, il est de retour pour les soldes quelques jours plus tard. Comme à son habitude, il ne lésine pas sur les offres qui visent des produits de référence dans la catégorie de la technologie. En plus de la remise sur cet iMac M1 2021, il faut aussi baisser les prix des autres ordinateurs de la marque à la pomme. Vous avez l’occasion de faire des économies sur le récent MacBook Air M1, son tarif tombe à 1 029 euros au lieu de 1 129 euros.

Il faut préciser que l’offre sur les nouveaux iMac M1 ne s’inscrit pas directement dans les soldesàp^ù. En effet, cette offre Amazon ne répond pas à tous les critères requis par le gouvernement pour entrer dans le cadre cette opération spéciale. Cela s’explique par le fait que le marchand en ligne travaille principalement en flux tendu. Néanmoins, c’est loin d’empêcher cette réduction d’être très appréciable.

On rappelle que vous avez droit à toutes les garanties habituelles si vous prenez cet iMac M1 2021 sur Amazon pendant que les soldes sont en cours. Cela concerne la garantie de deux ans et la possibilité de bénéficier du service client d’Apple, en ligne comme en boutique. Toute la procédure est similaire, sauf que le prix est réduit chez le marchand en ligne alors qu’il ne bouge sur le site officiel.

Amazon ne se concentre pas uniquement sur l’iMac M1 2021 et les ordinateurs portables d’Apple avec ces offres. Ce sont de nombreux produits de la marque à la pomme qui ont droit à des remises, voir la totalité de la gamme. Vous pouvez trouver les AirPods Pro à 199 euros au lieu de 279 euros et le dernier iPhone 12 à 799 euros au lieu de 959 euros. Par contre, il faut faire vite dans tous les cas pour arriver à temps avant les ruptures de stock.

Avec Amazon, vous avez toujours 30 jours après la commande pour changer d’avis, qu’il s’agisse de votre achat du dernier iMac 2021 ou de tout autre produit. C’est un bon gage de sécurité quand vous effectuez des achats en ligne, surtout que la plupart des marchands se limitent à 14 jours, soit le délai légal en France.

