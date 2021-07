Discord vous laisse ajouter une bio et une bannière à votre profil

Ceci fait partie des options de personnalisation que Discord a mis en place ce 24 juin.

© Discord

L’application Discord, bien connue des gamers, vous permet désormais d’ajouter quelques précisions sur votre personne via des paramètres de personnalisation du profil. Ceux-ci sont disponibles sur la version web de la plateforme depuis le 24 juin dernier. Tout d’abord, vous pouvez désormais ajouter une petite biographie, à la manière d’Instagram ou de Twitter.

Celle-ci peut contenir toutes les informations que vous souhaitez transmettre à votre communauté ou à vos amis, dans la limite de 190 caractères. La biographie peut également contenir des liens vers des sites pour tous ceux qui voudraient y mettre leur chaîne Twitch, leur portfolio ou encore leur profil sur d’autres réseaux.

Certaines personnes peuvent également ajouter une bannière, ou image de couverture. Cette fonctionnalité est réservée aux membres de la communauté premium Discord Nitro, qui payent un abonnement au mois ou à l’année. La bannière peut être au format PNG, JPG ou même GIF si le cœur vous en dit.

Si ces fonctionnalités sont visibles depuis n’importe quelle plateforme, notamment sur mobile, elles ne sont modifiables que sur ordinateur. Discord a toutefois précisé que la personnalisation devraient bientôt arriver sur les applications mobiles. Cependant, il vous faudra toujours un abonnement Discord Nitro actif pour pouvoir modifier la bannière. Si vous n’en avez pas, Discord se contentera de remplir l’espace avec la couleur prédominante de votre photo de profil.

Discord Nitro Classic est disponible au prix de 4,99$ par mois ou 49,99$ par an, et Discord Nitro est disponible au prix de 9,99$ par mois ou 99,99$ par an. Ces abonnements permettent notamment d’utiliser des GIFs en tant qu’avatar ou encore d’améliorer la capacité maximum des fichiers partagés.