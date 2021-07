Les nouveaux MacBook Pro M1X devraient débarquer à la rentrée

D’après des sources proches des lignes de production, Apple devrait annoncer sa nouvelle cuvée de MacBook Pro à la rentrée, durant la conférence de lancement de l’iPhone 13.

© Martin Sanchez / Unsplash

L’annonce des nouveaux MacBook Pro était pressentie durant la dernière WWDC, mais Apple a finalement remis leur lancement à plus tard. Pourtant, il semblerait que la firme y ait pensé, si l’on en croit les tags dénichés sous la vidéo de sa conférence sur YouTube.

Si vous attendiez avec impatience ces nouvelles machines, rassurez-vous : elles devraient arriver très prochainement. C’est en tout cas ce qu’affirme DigiTimes — généralement de bonnes sources — qui explique qu’Apple pourrait annoncer ses nouveaux MacBook Pro durant sa conférence de présentation de l’iPhone 13, prévue en septembre. Les premières livraisons auraient lieu à partir du mois d’octobre.

Grosse keynote en perspective

Toujours d’après DigiTimes, il faut donc s’attendre à une keynote chargée à la rentrée. Non seulement la firme y présenterait sa nouvelle gamme d’iPhone, mais on y retrouverait également l’Apple Watch Series 7 ainsi que ces nouveaux MacBook Pro.

Pour rappel, ces machines sont attendues avec un tout nouveau design, première refonte depuis 2016 et l’arrivée des modèles avec Touch Bar. Celle-ci ne devrait pas survivre à cette transition. On s’attend également au retour d’anciens ports portés disparus, tels qu’une prise HDMI ou encore un slot carte SD. Le tout devrait être compris dans un tout nouveau châssis.

Ces nouvelles machines seraient déclinées en deux versions : l’une avec un écran de 14 pouces, et l’autre de 16 pouces. Ces écrans devraient par ailleurs inaugurer le mini-LED sur Mac, technologie d’écran apparue chez Apple avec le dernier iPad Pro de 12,9 pouces. Ce serait par ailleurs cet écran qui aurait potentiellement retardé l’arrivée du nouveau MacBook Pro, c’est pourquoi Apple investirait pas moins de 200 millions de dollars afin d’augmenter la capacité de production de ses fournisseurs.

Enfin, ces nouveaux MacBook Pro devraient également être les premières machines d’Apple à inaugurer le successeur de l’Apple M1, la première puce maison pour Mac du californien. Et quand on constate les prouesses de cette puce — pourtant considérée comme un processeur d’entrée de gamme — sur les machines équipées, on tarde d’impatience de voir ce qu’Apple nous prépare pour ses machines plus musclées. D’après les dernières rumeurs, cette puce pourrait porter le nom d’Apple M1X, et proposerait des performances assez conséquentes… Réponse à la rentrée !