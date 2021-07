Amazon Prime Video : la série La Roue du temps sortira cette année

La plateforme vient de confirmer que l’adaptation des romans The Wheel of Time de Robert Jordan sera diffusée au plus tard à la fin de l’année. Elle n’a en revanche pas dévoilé de nouvelles images.

© Amazon

Depuis son clap de fin, la série Game of Thrones a laissé un vide dans le panorama audiovisuel. Si la série, sans doute la plus populaire de ces dix dernières années, va revenir sous la forme de plusieurs spin-offs, les concurrents d’HBO entendent bien profiter de cette accalmie pour se frayer un chemin dans le cœur des passionnés de fantastique. Amazon, qui prépare également une série Le Seigneur des Anneaux, va pour ce faire adapter les romans de Robert Jordan : The Wheel of Time ou La Roue du Temps dans la langue de Molière.

L’œuvre en 14 volumes, achevée par Brandon Sanderson après la mort de l’écrivain, s’inspire de l’univers de Tolkien. Elle nous plonge dans un monde où la magie ne peut être utilisée que par les femmes. Lorsque Moiraine, membre d’une organisation féministe, arrive dans un petit village de la région reculée des Deux-rivières, la vie des trois jeunes villageois Rand, Mat et Perrin va changer à jamais. Sous ses airs d’ épopée Tolkiennne, The Wheel of Time ne devrait pas manquer de trouver son public. Annoncée il y a plusieurs années maintenant, elle débarquera finalement sur nos écrans en 2021. C’est sur Twitter que la plateforme a annoncé la bonne nouvelle. La firme s’est en revanche contentée de présenter le logo animé et un extrait de la musique originale. Rien de bien solide à se mettre sous la dent donc, mais on ne devrait plus avoir à attendre très longtemps.

Even legends can have a beginning. #TheWheelOfTime Coming to Prime Video 2021 pic.twitter.com/72Wg0lSiSt — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) June 30, 2021

Rosamund Pike et Alvara Morte au casting

Au casting, on retrouvera Rosamund Pike (Gone Girl) et Madeleine Madden (Dora et la cité perdue) respectivement dans la peau de Moiraine et Egwene Al’Vere. Alvaro Morte, qui joue le professeur dans la Casa de Papel, donnera quant à lui la réplique à Kate Fleetwood (Destin : la saga Winx). À l’écriture, c’est Rafe Judkins qui œuvrera. Le scénariste et showrunner a notamment travaillé sur la série Chuck ainsi que sur quelques épisodes de Marvel : Les Agents du SHIELD. Une deuxième saison a d’ores et déjà été commandée par Amazon, preuve que la plateforme mise sur le succès de cette production pour faire recette.

