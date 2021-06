E3 2021 : Square Enix annonce un remake pour les six premiers Final Fantasy

Vous pourrez prochainement vous y replonger dans les jeux de votre enfance sur mobiles et PC, dans des versions optimisées.

© Square Enix

Lors de sa conférence à l’E3 2021, Square Enix a annoncé plusieurs nouvelles pour la franchise Final Fantasy, dont un remake des six premiers opus originellement sortis entre 1987 et 1994. On peut donc s’avancer avec certitude sur le fait que bon nombre de joueurs n’ont pas rejouer à ces titres depuis un paquet d’années. Ceci est donc l’occasion pour Square Enix de faire découvrir ou redécouvrir les jeux vidéo qui ont fait la popularité de la franchise.

Toutefois, ces remakes s’annoncent un peu différents de ce à quoi nous avons été habitués puisqu’il s’agit de « pixel remasters ». Peu de détails ont été dévoilés à ce sujet puisque seul un teaser d’à peine 30 secondes a été diffusé pour annoncer la nouvelle. Vous pouvez par ailleurs le regarder ci-dessous.

À quoi peut-on s’attendre ?

Le terme “pixel remaster” nous fait penser que les titres garderont leurs âmes d’antan, tout en bénéficiant de quelques améliorations de l’ordre de la performance ou encore des fonctionnalités en ligne. De plus, il est précisé dans le teaser qu’ils garderont leur aspect de jeu en 2D pour une plus grande fidélité aux opus originels.

Bientôt disponibles sur mobiles iOS et Android, ainsi que sur PC via Steam, les titres sortiront de manière individuelle et non pas en tant que collection. Si aucune date de sortie n’a été confirmée, on peut s’attendre à voir débarquer au moins une partie des remakes en 2021. Très récemment, Square Enix a sorti un autre remake d’un des opus de la franchise, et il s’agit de Final Fantasy VII Integrade que vous pouvez découvrir sur PS5.

Durant l’E3, Square Enix a également fait des annonces concernant son nouveau jeu Gardiens de la Galaxie, du très attendu Babylon’s Fall et du remake de Legend of Mana. Retrouvez le résumé de ces annonces dans notre récapitulatif de la conférence de Square Enix.