Les jeux PSP numériques continueront d’exister sur la PS3 et la Vita

Après la marche arrière de Sony sur la fermeture de son PlayStation Store, il n’avait pas été confirmé que les jeux PSP seraient disponibles via d’autres Stores.

© Shri via Unsplash

Alors que le PlayStation Store a officiellement fermé ses portes ce vendredi 2 juillet sur PSP, il semblerait que Sony veuille permettre aux joueurs adeptes du rétrogaming de toujours pouvoir acheter les jeux compatibles avec la console portable. En effet, dans une rectification Sony a précisé qu’il serait toujours possible d’acheter des jeux PSP via le Store de la PS3 et de la PS Vita à compter de ce jour.

Pour rappel, au mois de mars Sony avait annoncé vouloir fermer son Store sur ses consoles PS3, PSP et PS Vita. Cependant, suite à une vague de protestation, l’entreprise s’est retractée et a annulé la suppression du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita. Toutefois, la PSP était toujours concernée et ses fonctionnalités d’achat ont toutes été désactivées aujourd’hui.

La pérennité avant tout

Cette démarche vient répondre à une des plus grandes inquiétudes des joueurs qui se rapporte à la préservation des jeux, beaucoup d’entre eux étant des « classiques ». En effet, en désactivant la possibilité d’acheter des jeux PSP via le store, cela augmente considérablement la probabilité que certains de ces jeux finissent par disparaître alors même que le nombre de copies physiques disponibles est très incertain.

Les joueurs qui souhaitent continuer d’acheter des jeux PSP pourront donc continuer à le faire mais en passant par le PlayStation Store d’une autre console, si tant est que vous en ayez une à portée de main. Évidemment, tous ceux qui ont déjà acheté des jeux sur PSP peuvent toujours les retrouver et continuer à les télécharger depuis leur bibliothèque. C’est également le cas pour les joueurs sur PS3 et PS Vita.