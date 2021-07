Ghost of Tsushima Director’s Cut débarque sur PS4 et PS5

Cette version du titre propose non seulement un chapitre inédit, mais aussi des améliorations techniques et visuelles majeures.

© Sony

Un an après sa sortie, Ghost of Tsushima n’a pas fini de charmer les joueurs sur PS4. À l’occasion de son anniversaire, les créateurs du jeu ont décidé de lancer une version Director’s Cut qui amènera son lot de fonctionnalités inédites.

Tout d’abord, un nouveau chapitre de l’histoire de Jin sera disponible. Celui-ci vous emmènera jusqu’à l’île d’Iki, région japonaise également envahie à la même époque que Tsushima. Jin aura pour mission d’enquêter sur l’arrivée des mongoles sur l’île, avant de se retrouver pris au piège par des souvenirs de son passé douloureux.

Sony précise qu’il y aura « des environnements à explorer, une armure supplémentaire pour Jin et son cheval, des mini-jeux, de nouvelles techniques, des ennemis encore jamais vus et bien plus encore. Il y a même de nouveaux animaux à caresser ! »

Quelles seront les améliorations disponibles ?

En ce qui concerne la version PS5, les joueurs pourront profiter d’ajouts majeurs tels que les retours haptiques et les gâchettes adaptatives de la DualSense. Ils pourront également constater la synchronisation labiale avec le japonais pour les cinématiques du jeu et de l’extension. Enfin, la qualité visuelle sera également grandement améliorée puisque vous aurez la possibilité de jouer en 60 fps ou en 4K, suivant le mode de performance que vous aurez choisi.

Le 20 août, un patch correctif sera également déployé à tous les possesseurs du jeu original. Parmi les améliorations déployées, les joueurs pourront désormais réassigner les touches de leur manette, verrouiller un ennemi pendant le combat, et masquer leur carquois, comme cela avait été demandé par la communauté.

Prix et disponibilité

Ghost of Tsushima Director’s Cut sera disponible le 20 août sur PS4 et PS5. Sur PS4, il sera disponible au prix de 69,99€, et sur PS5 au prix de 79,99€. Cependant, si vous possédez déjà la version PS4 originale de Ghost of Tsushima, alors vous pourrez acquérir la version Director’s Cut pour seulement 19,99€ sur PS4 et 29,99€ sur PS5.

Pour ceux qui ne possèdent pas encore le jeu, sachez que si vous précommandez la version Director’s Cut avant le 20 août sur le PlayStation Store, alors vous aurez un accès immédiat au jeu original (version PS4) et dès le 20 août vous pourrez transférer votre progression sur la Director’s Cut et continuer votre aventure dans les meilleures conditions.