Nintendo Switch : Mario Kart Live a droit à une mise à jour surprise !

Sans prévenir personne, Nintendo a ajouté de nouvelles courses, de nouveaux karts et d’autre nouveautés.

C’est avec étonnement que les joueurs de Mario Kart Live Home Circuit ont allumé leur Nintendo Switch dans la journée du 1er juillet et ont découvert une mise à jour qui n’avait pas été annoncée au préalable. En effet, il semble que Nintendo ait voulu garder la surprise sur cette mise à jour, qui n’est pas un simple patch correctif.

Il s’agit de la mise à jour 1.1.0 qui amène avec elle la toute nouvelle Coupe Mario. Si vous parvenez à la compléter, alors vous aurez accès à plusieurs éléments de personnalisation pour vos courses, telles que de nouvelles portes, ainsi que de nouveaux environnements. De plus, la mise à jour amène les éléments de kart « Super Yoshi » et « Klaxon Yoshi » qui sont déblocables dans la Coupe Mario également.

Mario Kart Live Home Circuit, dont vous pouvez lire notre test, est un jeu de course automobile qui utilise la réalité augmentée afin de vous permettre de jouer dans votre propre environnement. Le jeu est livré avec toutes sortes d’éléments, dont des repères pour délimiter la course, ainsi qu’un véhicule qui sera piloté à distance grâce à votre Nintendo Switch.

C’est un jeu qui se veut beaucoup plus simple et moins riche que son homologue complètement digital Mario Kart 8 Deluxe, mais qui est également complètement personnalisable et avec une dimension multijoueur tout aussi présente. En effet, vous pouvez jouer jusqu’à quatre joueurs et la course comme la voiture peuvent être personnalisées selon vos envies.

