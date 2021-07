VPN : Surfshark fait mal à ses rivaux avec ce deal XL

Vous n'avez pas encore de VPN ? Profitez des soldes pour vous procurer Surfshark à prix réduit et bénéficier de toutes ses fonctionnalités.

© Journal du Geek

En quelques années, l’usage des VPN s’est démocratisé. Des dizaines de millions d’internautes du monde entier s’en servent au quotidien pour sécuriser leur navigation et se protéger face aux cyberattaques. Les VPN parviennent aussi à déjouer la censure numérique et les géo-blocages. Cela dit, seul un VPN de qualité comme Surfshark pourra offrir un maximum de protection en ligne et de bonnes performances.

Par chance, Surfshark casse ses prix à l’occasion des soldes d’été. Son abonnement 24 mois affiche une remise de -81% si bien qu’il ne coûte plus que 50€ au lieu de 261€. Des connexions simultanées en illimité sont également comprises dans cette offre ce qui permet d’utiliser le VPN sur les appareils de votre choix.

Attention, cette offre limitée ne dure que quelques heures, alors ne perdez pas de temps pour la découvrir :

Voir l’offre Surfshark VPN

Surfshark, le VPN prometteur de l’année

Surfshark a vu le jour en 2018 et il s’est vite hissé parmi le rang des meilleurs VPN à l’échelle mondiale. En même temps, son application est bien conçue et elle délivre de bonnes performances tant au niveau de la vitesse que de la sécurité.

Dès que vous naviguez sur le net, Surfshark protège vos données à l’aide d’un processus de chiffrement robuste (AES-256). De cette façon, même si votre fournisseur d’accès à Internet venait à s’emparer de vos informations, il ne pourrait pas les lire. Bien entendu, cela vaut aussi pour les autres individus qui tenteraient d’accéder à vos données personnelles contre votre gré.

Avec l’application Surfshark VPN, vous pourrez également naviguer anonymement en modifiant votre adresse IP et votre emplacement. Le fournisseur rassemble 3 200 serveurs dans 65 pays. Pour l’activer, il suffit de cliquer sur un territoire dans la liste et de cliquer sur le bouton de connexion.

Notons que ses serveurs performants sont en mesure de débloquer de nombreux sites web comme Sci-Hub en France ainsi que les chaînes TV et les plateformes de streaming. À ce titre, la particularité de Surfshark est qu’il accède à près de 15 catalogues Netflix.

Pour aller plus loin, Surfshark intègre quelques options additionnelles à son application VPN comme un bloqueur de publicités, un filtre anti-tracking et un Kill Switch. Son outil est donc ultra complet tout en restant facile à utiliser.

L’abonnement pendant 24 mois au VPN à prix mini

Si vous voulez profiter de tous les avantages de Surfshark, vous n’avez pas d’autres choix que de vous créer un compte et souscrire à son service. Heureusement, le fournisseur se montre généreux pour les soldes d’été et il dévoile une promotion de -81%. Cette réduction de taille est applicable sur l’achat du forfait 24 mois qui est à régler en une fois.

Le montant total de la facture est de seulement 50€ pendant deux ans contre 261€ hors remise. Les paiements par carte bancaire, PayPal et crypto-monnaie sont acceptés. Le VPN vous revient ainsi à 2,09€ par mois ce qui est négligeable quand on connait tous les points forts de Surfshark.

D’ailleurs, un seul abonnement chez ce prestataire permet de couvrir un nombre illimité de périphériques. Eh oui, c’est un des rares VPN à offrir des connexions simultanées illimitées par compte. C’est un vrai beau cadeau puisque l’application est compatible sur les supports Windows, Android, macOS, iOS, Linux et Fire TV.

Pour les plus hésitants, sachez que vous disposez de 30 jours pour vous rétracter grâce à la garantie de Surfshark. Un simple message à l’assistance client dans le délai imparti et vous serez remboursé en intégralité.

Voir l’offre Surfshark VPN