Sur Google TV, les stars vous recommandent des séries et des films

La firme de Mountain View lance Watch with me, une série de vidéos qui permettent à des célébrités de recommander leurs séries et films préférés aux utilisateurs.

© Google

Consciente que le streaming et le binge-watching commencent un peu à fatiguer ses utilisateurs, plus particulièrement après une année passé le fessier vissé sur nos canapés à cause de la pandémie, Google TV lance une nouvelle série. L’OS pour télévision, qui permet d’accéder à un riche catalogue de films et séries issus des services de streaming comme Netflix ou Amazon Prime Video, va lancer une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à trouver votre divertissement du moment.

Baptisée Watch With Me, cette série de vidéos met en scène plusieurs personnalités via une interface dédiée. Concrètement, chacune des stars qui passeront devant la caméra confiera aux spectateurs les séries ou les films qui les ont forgés. Ensuite, il sera possible de les retrouver via l’onglet dédié pour lancer le visionnage. Les listes de lectures seront également à retrouver dans la section “pour vous” de la plateforme YouTube.

La première célébrité à s’être prêtée au jeu n’est autre que l’actrice Laverne Cox. Révélée dans Orange is The New Black, elle est actuellement à l’affiche de Promising Young Woman. Pour l’instant, Google n’a pas dévoilé la liste des acteurs, actrices, réalisateurs ou réalisatrices qui participeront. Il faudra donc patienter encore un peu pour le découvrir.

Google TV n’est pas la seule plateforme à miser sur les recommandations pour mettre en avant des contenus. HBO Max avait déjà tenté l’expérience au moment de la sortie de la Justice League Snyder’s Cut. Gal Gadot et Zack Snyder avaient été les premiers à partager leurs listes de lectures.