Offre de folie : Cdiscount vend à perte le TV OLED LG 55 CX pour les soldes 🔥

Envie de passer Ă l'OLED ? Vous pouvez le faire pour moins de 1000 euros avec le LG OLED 55 CX pendant les soldes

Mise Ă jour : comme on pouvait s’y attendre, l’offre a rapidement Ă©tĂ© victime de son succès. Elle n’est plus disponible.

Les TV OLED sont populaires et difficiles Ă produire, si bien que l’offre est souvent infĂ©rieure Ă la demande. RĂ©sultat : les prix des TV OLED ne baissent que peu au fil du temps. Mais c’Ă©tait sans compter sur Cdiscount qui a choisi de frapper un grand coup pour les soldes. Le marchand français a tout simplement dĂ©cidĂ© de vendre Ă perte le LG OLED 55 CX. Il tombe Ă notre connaissance pour la première fois Ă moins de 1000 euros sur ses Ă©tals grâce au code promo “TV235CDAV“. Ce dernier donne droit Ă 235 euros de rĂ©duction pour les membres Cdiscount Ă volontĂ©. Il faudra donc s’abonner Ă la formule avant de passer commande, mais croyez nous, pour profiter du LG OLED 55 CX Ă 999 euros, cela vaut largement le coup puisqu’il ne coĂ»te que 29 euros par an et apporte de nombreux avantages. Vous pourrez directement vous abonner pendant le processus d’achat.

LG OLED 55 CX : l’un des meilleurs TV OLED de 2020

La gamme CX d’LG a Ă©tĂ© remplacĂ©e en 2021 par la gamme C1 en 2021, mais avant elle, les CX Ă©taient considĂ©rĂ©s comme les meilleurs tĂ©lĂ©viseurs OLED du marchĂ©. Tout simplement. Pouvoir s’offrir ce modèle pour moins de 1000 euros est tout simplement une chance rare qu’il faut saisir.

Le modèle en promo est construit autour d’une dalle OLED 10 bits avec une dĂ©finition de 3 840 x 2 160 pixels d’une diagonale de 55 pouces. Taille considĂ©rĂ©e aujourd’hui comme le standard. La fiche technique est solide avec une luminositĂ© maximale de 750 cd/m2, une couverture de 99 % de l’espace colorimĂ©trique DCI-P3 et bien sĂ»r un contraste infini, OLED oblige. Les traitements de l’image sont Ă la charge du processeur Alpha 9 qui ouvre les portes du HDR 10, du HLG et du Dolby Vision. Les joueurs ne sont pas oubliĂ©s, ALLM (Auto Low Latency Mode) et le VRR (Variable Refresh Rate) sont bien au menu et en 120 Hz 4K c’est parfaitement dans les clous pour profiter des nouvelles consoles dans les meilleures conditions possibles.

La qualitĂ© d’image est simplement stupĂ©fiante avec des couleurs extrĂŞmement fidèles. Idem pour leur tempĂ©rature vraiment très proche des rĂ©fĂ©rences. L’upscaling 4K est de très bon niveau, l’animation n’affiche aucun effet de flou indĂ©sirable, nous avons le plaisir de l’image et juste cela. Le design est Ă©purĂ© grâce Ă un simple et fin cadre en mĂ©tal brossĂ©. Le pied est composĂ© de la mĂŞme matière pour encore plus d’Ă©lĂ©gance. De plus, avec une profondeur de seulement 25 cm, il se rĂ©vèle compatible avec la majoritĂ© des meubles de tĂ©lĂ©vision. Si vous le souhaitez, vous pourrez bien Ă©videmment l’accrocher au mur avec un support Ă acheter sĂ©parĂ©ment.

Comme souvent sur les TV OLED, les reflets peuvent ĂŞtre un peu gĂŞnant en pleine journĂ©e, mais la prĂ©sence de la technologie Dolby Vision IQ peut (un peu) changer la donne. Elle adapte la qualitĂ© d’image Ă votre environnement lumineux et cela sans la dĂ©naturer. Pour les amateurs de cinĂ©ma, on prĂ©fĂ©ra toutefois le filmaker mode qui va rĂ©duire tous les traitements d’image et ainsi coller au “master” du rĂ©alisateur. Comme tous les tĂ©lĂ©viseurs LG, il fonctionne avec l’interface WebOS, complète et assez facile Ă utiliser, elle est accessible Ă tous.

