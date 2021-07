Vivo tient un étonnant concept de smartphone avec drone intégré

Dans un brevet, Vivo décrit un drôle de smartphone recelant un mini-drone.

© Dose Media / Unsplash

Débarqué dans nos contrées à l’automne 2020, Vivo ne manque pas d’imagination pour développer sa notoriété. Vous avez certainement vu défiler son nom au cours de l’Euro 2020, dont elle est le partenaire officiel. En parallèle, la marque s’est offert un ambassadeur de choix dans l’Hexagone, Squeezie.

La notoriété est une chose, les produits en sont une autre. Et en fin de compte, c’est avec cela qu’une marque parvient à tirer son épingle du jeu. À ce sujet, Vivo multiplie également les propositions intéressantes, comme avec son Vivo X51 5G et sa stabilisation digne d’un gimbal.

À long terme, la marque compte visiblement continuer d’innover, comme en témoigne ce brevet. Déniché par LetsGoDigital, celui-ci nous montre un smartphone d’apparence plutôt classique, mais avec une grande particularité : une fente située sur la tranche basse dans laquelle repose un appareil photo détachable et… volant. Oui, vous avez bien lu. Ce smartphone dispose bien d’un petit drone intégré !

L’intérêt d’un tel dispositif est évident. Cette caméra volatile équipée de deux capteurs photo offrirait des capacités créatives d’un nouveau genre. Avec son capteur infrarouge lui permettant d’éviter les obstacles, ce mini-drone pourrait notamment se glisser à des endroits incongrus, et ainsi capturer des clichés saisissants.

Bien sûr, il ne s’agit là que d’un brevet et rien ne dit que Vivo sortira réellement un tel appareil à l’avenir. De plus, la réalisation d’un tel concept pose de nombreuses contraintes. Qu’en sera-t-il de l’autonomie de ce petit drone ? Impactera-t-il celle du smartphone ? De plus, quel sera le poids de l’ensemble, sachant qu’un drone trop léger ne supporterait pas le moindre coup de vent dans les airs ? Quoi qu’il en soit, cela reste une piste à explorer.