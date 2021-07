TikTok a mis en vente son IA

L'algorithme du réseau social est désormais disponible à la vente pour d’autres entreprises.

© Antonbe via Pixabay

Depuis le lancement de TikTok en 2016, l’algorithme du réseau social a largement fait parler de lui, à la fois pour son impressionnante faculté à faire décoller le nombre de vues d’une vidéo, mais aussi pour sa fâcheuse tendance à mettre en avant certains challenges problématiques. Si l’IA de la plateforme a été la source de nombreux fantasmes, elle est désormais en vente, assure le site du Financial Times. Dans un article publié récemment, le journal explique en effet que ByteDance, la société-mère de l’entreprise chinoise a discrètement lancé une nouvelle division baptisée BytePlus, dont le rôle sera de vendre la technologie TikTok, et notamment son algorithme de recommandation.

Séduire les États-Unis

Depuis son lancement en juin dernier, BytePlus est pour le moment basé à Singapour, Londres et Hong Kong. Cependant, et sans grande surprise, c’est aux États-Unis que l’entreprise fait de l’œil. Parmi les premiers clients de BytePlus, on compte ainsi l’application américaine Goat, spécialisée dans la revente de sneakers. À l’internationale, la plateforme de ecommerce indonésienne Chilibeli et le site de voyage WeGo utilisent également la technologie TikTok.

En mettant en vente son algorithme, TikTok espère sans doute prouver aux États-Unis que l’entreprise n’a rien à cacher, à l’heure où ByteDance est régulièrement accusée d’espionnage pour le compte de Pékin. A plus long terme, l’expansion de son IA permettrait aussi (peut-être) à la société chinoise de mieux s’imposer sur le marché international, et de concurrencer Amazon et Microsoft. En plus d’être parmi les entreprises les plus populaires du monde auprès du grand public, les deux sociétés américaines commercialisent aussi de nombreux outils à destination des entreprises.