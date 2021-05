Genshin Impact : Klee, Kazuha, Inazuma… Ce qu’il fallait retenir du live 1.6

Le RPG à succès de MiHoYo vient de lever le voile sur sa mise à jour 1.6 pendant un live diffusé en début d'après-midi sur les réseaux sociaux. On fait le point sur les nouveautés annoncées.

Après d’importants leaks au sujet de la mise à jour 1.6 de Genshin Impact, le jeu de MiHoYo a présenté aujourd’hui les détails de son prochain patch. Alors que la présentation était attendue à 18 heures en Europe, les joueurs chinois ont pu découvrir les nouveautés apportées par la mise à jour dès 14 heures. L’occasion de faire le point sur les nouveautés à venir.

Klee et Kazuha confirmés, Baidu au programme

Sans surprise, c’est donc Klee qui devrait rejoindre la bannière temporaire de la 1.6. La cinq étoiles Pyro reviendra sur le devant de la scène après sa dernière apparition en 1.1. L’événement lié au personnage permettra aux joueurs et aux joueuses d’obtenir gratuitement un nouveau catalyseur, un prototype d’arme ainsi qu’une recette de musique pour le housing.

En 1.6, Klee sera accompagnée d’un tout nouveau cinq étoiles, l’épéiste Anémo Kazuha. Le personnage originaire de la région d’Inazuma avait déjà été leaké un peu plus tôt dans le mois, il s’offre cette fois une confirmation officielle de la part de MiHoYo. Comme Xiao, le gameplay du personnage sera principalement basé sur les attaques plongeantes. Sa quête personnage devrait aussi nous donner accès au bateau de Beidu, le même qui promet déjà de nous accompagner sur la nouvelle mystérieuse nouvelle zone d’Inazuma.

Jean et Barbara se mettent en maillot

C’était l’une des nouveautés les plus attendues de cette 1.6, et le visuel préliminaire du live nous avait laissé peu de doute quant à leur présence aujourd’hui. Avec l’arrivée des beaux jours, les personnages de Genshin Impact bénéficieront prochainement de nouveaux skins estivaux. Celui de Barbara sera accessible gratuitement, mais il faudra sans doute passer en caisse pour obtenir celui de Jean. D’autres costumes alternatifs devraient régulièrement être disponibles ingame.

Une nouvelle zone, mais pas d’Inazuma

Si beaucoup espéraient découvrir Inazuma en 1.6, il faudra encore prendre son mal en patience. Comme l’avaient pressenti les rumeurs, la nouvelle région électro sera vraisemblablement précédée d’une zone intermédiaire, qu’il sera possible d’explorer aux côtés de Kazuha et de Beidu. Comme on a pu le découvrir lors du live chinois, il s’agira d’un archipel inédit à explorer. Ce dernier nous permettra de notamment d’affronter le nouveau boss marionnettiste Maguu Kenki.

Concernant Inazuma, aucune date n’a pour le moment été confirmée par MiHoYo. À noter que l’arrivée de cette nouvelle zone pourrait s’accompagner du retour de la quatre étoiles Ayaka, l’épéiste Cryo à une main aperçue en beta, et qui a fait une brève apparition dans le live.

Quelques nouveautés

Evidemment, l’arrivée de la mise à jour 1.6 s’accompagnera de plusieurs nouveautés. Concernant le housing d’abord, la jauge de remplissage de l’île sera augmentée, et il sera désormais possible de placer nos personnages dans notre Sérénithéière. Cela aura notamment pour effet d’augmenter leur niveau d’affinité, et de vous offrir quelques récompenses. Il sera également possible de naviguer sur un petit bateau à travers le nouvel archipel de la map. Si ce dernier pourrait ouvrir la voie à l’arrivée de moyens de transport plus rapide, il permettra dans un premier temps de nous offrir un nouvel event plutôt prometteur. D’autres mini-jeux seront aussi disponibles tout au long de la mise à jour, baptisée Odyssée estivale dans les îles.

Evidemment, le live de présentation de la mise à jour a aussi été l’occasion pour MiHoYo de récompenser les joueurs, en leur offrant trois codes primo-gemmes, chacun permettant de remporter 100 précieuses pierres.