Google Drive va prendre en charge les photos et le multicompte

Annoncées en début d’année, plusieurs nouvelles fonctionnalités s’apprêtent à être déployées pour la version desktop de Google Drive.

© Google

L’information n’est pas une surprise. En début d’année, Google avait annoncé sa volonté de simplifier ses services en ligne, notamment en transformant Google Drive File Stream for Workspace – jusqu’alors réservé aux entreprises et utilisateurs de la suite Workspace, en Google Drive for Desktop. Concrètement, cette (pas si) nouvelle fonctionnalité permettra aux internautes de profiter de leur contenu Google Drive directement depuis un dossier de leur ordinateur, sans avoir systématiquement à passer par l’utilitaire web, ou à télécharger des documents avant de les modifier.

Drive pour Desktop, une solution unifiée

Selon 9to5Google, le service de Google aurait déjà commencé le déploiement de Google Drive for Desktop. La firme de Mountain View devrait ainsi progressivement officialiser son outil de transfert, qui inclura désormais la synchronisation (optionnelle) depuis Google Photos. De quoi faciliter la gestion de notre vie numérique, et assurer au géant du web sa place de leader, à l’heure où Amazon tente de s’imposer sur le créneau du streaming de fichiers.

La gestion du multicompte, enfin

Autre nouveauté attendue par les utilisateurs de Google Drive, la possibilité de synchroniser jusqu’à quatre comptes différents depuis un même ordinateur. Il n’y aura désormais plus à choisir entre compte principal ou compte professionnel, tout pourra être archivé au même endroit. Pour le moment, cette nouvelle version de Google Drive for Desktop aussi connue sous le numéro 49.0.8.0 n’est pas encore totalement déployée, mais le service devrait être totalement effectif d’ici la fin de l’année, assure Google dans un communiqué.