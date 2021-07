Google dévoile les recherches des internautes en temps de canicule

Quand le mercure grimpe, les internautes se tournent sans surprise vers Google et son moteur de recherche.

© Dakota Ross on Unsplash

Si en France le thermostat n’a pas encore atteint des sommets, au Canada et aux États-Unis, le mercure explose. Durant ces périodes de fortes chaleurs, de plus en plus récurrentes, beaucoup d’internautes se tournent vers les moteurs de recherche. Dans un communiqué de presse, partagé le 30 juin dernier, la firme de Mountain View dévoile les mots-clés les plus recherchés durant ces périodes de fortes chaleurs aux États-Unis. Sans surprise, c’est le terme “installation de climatiseur” qui réalise le bond le plus impressionnant. Au mois de juin, ces mots-clés ont progressé de 2,15 % par rapport à l’année précédente.

Molly McHugh-Johnson, rédactrice chez Google, s’est aussi intéressée aux termes utilisés pour définir ces vagues de chaleur. Se basant sur l’ensemble des recherches Google, mais également sur la vaste librairie de Google Books, elle a observé une nette progression des recherches “heat wave” ou “vague de chaleur” – dans la langue de Molière – ces dernières années. Très peu utilisée jusqu’en 1900, ou du moins dans les récits disponibles dans Google Books Ngram, le terme a atteint des sommets au début des années 2000 avant de décliner un peu.

En France, le terme ventilateur permet d’observer les canicules

De notre côté, nous avons observé l’évolution de l’intérêt pour les recherches liées aux ventilateurs. Sans surprise, dans l’Hexagone, on peut observer clairement plusieurs pics liés aux différentes périodes de fortes chaleurs de ces dernières années. Du 20 au 29 juin 2019, alors que des températures record de 40 à 45 °C étaient annoncées en Provence, le terme “ventilateur” a explosé un peu partout. Il en va de même pour les piscines, qui sont néanmoins très populaires tout au long de l’été.

Un peu plus surprenant, le terme “Viager” a également eu quelques heures de gloire au moment de cet épisode de grosses chaleurs en 2019. Le plus gros pic est néanmoins intervenu au début de l’année 2021, alors que la pandémie continuait de progresser et que de nouveaux variants apparaissaient un peu partout en Europe.

Enfin, de plus en plus de Français semblent s’intéresser au réchauffement climatique durant ces jours caniculaires. On observe notamment un pic le 13 octobre 2018, alors que les températures dépassaient les 20,1°C, soit 6,3 °C de plus que les normales saisonnières.