Improbable, Apple casse le prix de ses excellents MacBook Air M1 (via Amazon)

Par défaut, le MacBook Air M1 est déjà moins cher que les MacBook Air de la précédente génération. Mais Apple a décidé de baisser leur prix via ses boutiques officielles sur Amazon et Cdiscount. Profitez-en vite, les stocks sont déjà à moitié vides.

À la fin de l’année dernière, Apple a profité d’un événement virtuel pour officialiser sa nouvelle gamme de Mac. Dans cette génération, on a le MacBook Air M1. Comme les autres ordinateurs de la marque à la pomme, il intègre la première puce M1 développée par le constructeur qui se distingue par sa puissance et par son optimisation.

Non seulement Apple a décidé de baisser le prix de ses MacBook Air M1 (par rapport à la précédente génération), mais en plus il propose des remises. C’est via Amazon que vous pouvez en ce moment profiter du MacBook Air M1 à prix réduit : il chute à 1 029 euros au lieu de 1 129 euros pour la version 256 Go. La version en gris sidéral est en rupture, mais les versions Argent et Or sont disponibles à l’achat immédiat.

Apple ne s’arrête pas là puisqu’il propose un pack chez Cdiscount : le MacBook Air M1 est à 1 129 euros au lieu de 1 308 euros parce qu’il inclut les AirPods 2 offerts. Si vous aviez besoin des AirPods 2, c’est le meilleur pack disponible sur le marché.

Au fil des années, il y a une chose qui n’a pas changé : Apple ne fait jamais de remise en direct sur ses produits. Qu’il s’agisse du MacBook Air M1 ou du reste de la gamme, la marque à la pomme n’apprécie pas les rabais même pendant les opérations spéciales comme les soldes. Depuis 2018, on voit toutefois des revendeurs offrir des remises de manière très ponctuelle.

Le MacBook Air M1, un excellent produit

Avant d’évoquer plus en détail le MacBook Air M1 d’un point de vue technique, il fat évoquer quelques éléments à prendre en compte si vous passez commande chez Amazon ou Cdiscount. Dans les deux cas, vous avez droit aux mêmes avantages que dans un magasin Apple. La garantie du constructeur est 2 ans et vous avez la possibilité de vous rendre dans les boutiques officielles pour poser vos questions au Genius Bar.

D’autre part, Amazon et Cdiscount vous offrent tous les deux un délai de rétractation si vous prenez ce MacBook Air M1. Vous avez respectivement jusqu’à 30 et 14 jours pour changer d’avis et renvoyer l’ordinateur portable. Dans la foulée, le marchand vous rembourse votre commande en intégralité. C’est une bonne façon de réaliser un tel investissement sans prendre de risque.

Ces offres sur le MacBook Air M1 chez Amazon et Cdiscount ne s’inscrivent pas directement dans le cadre des soldes qui sont en cours. Elle ne rentre pas totalement dans les critères exigés par le gouvernement pour porter cette mention. Néanmoins, il s’agit là d’une simple précision qui n’empêche pas ces remises d’être de vraies opportunités pour faire des économies.

On rappelle aussi qu’il faut mieux ne pas attendre trop pour prendre le MacBook Air M1, que ce soit chez Amazon ou Cdiscount.Vous l’avez vu, tous les coloris ne sont plus disponibles chez Amazon. Par ailleurs, cette offre Cdiscount est réapparue hier après quasiment 2 jours d’indisponibilité. Ce mercredi, tout peu partir en quelques heures.

Le MacBook Air M1, la nouvelle référence du marché

Le MacBook Air M1 est un concentré de technologies. Il a des caractéristiques techniques qui expliquent pourquoi il a été pris d’assaut à sa sortie, une tendance qui continue aujourd’hui. En termes de design, Apple n’a pas fait évoluer véritablement l’esthétique du nouvel ordinateur portable. On retrouve toujours des traits fins et de belles finitions qui font le succès des appareils de la marque.

C’est sous le capot que le MacBook Air M1 cache toutes ses évolutions, au point d’offrir une mise à jour inédite et gigantesque depuis la sortie du premier appareil. Apple a conçu sa première puce M1 afin de se détacher de son fournisseur historique Intel et d’apporter encore plus de performances à son ordinateur portable. Dans les faits, il offre donc des performances jusqu’à 3,5 fois plus élevées et un processeur graphique jusqu’à 5 fois plus rapide que l’ancienne génération.

S’il est ultra performant, ce MacBook Air M1 garde tout l’intérêt de la gamme d’ordinateurs portables Air imaginée par Apple. En effet, il ne pèse que 1,29 kilo, ce qui veut dire que vous pouvez l’emmener partout avec vous lors de vos déplacements professionnels (ou personnels). En plus d’être léger, il reste très fin et s’installe dans votre sac sans prendre trop d’espace. C’est l’ordinateur portable idéal pour tous les travailleurs nomades, il ne lésine pas sur les fonctionnalités.

On retrouve aussi les spécificités techniques sur ce MacBook Air M1, soit un écran Retina de 13,3 pouces (avec la technologie True Tune) et le système d’exploitation avec la dernière version macOS Big Sur (avec macOS Monterey qui arrivera bientôt). Vous avez aussi le droit à une batterie dont l’autonomie peut grimper jusqu’à 15 heures avec un usage classique : peu de concurrents sont capables de proposer aussi bien. Cela vous permet de continuer vos activités même en cas d’oubli du chargeur, ce qui s’avère appréciable pour continuer à travailler pendant toute une journée.

Si vous craquez pour le MacBook Air M1 chez Cdiscount, vous aurez même droit aux AirPods 2 offerts, soit une des paires d’écouteurs sans fil les plus populaires au monde. Sinon, c’est Amazon qui affiche actuellement le prix le plus bas avec une belle réduction immédiate de 100 euros sur ce récent ordinateur portable. Dans les deux cas, ce sont des affaires qu’on avait pas vu depuis la sortie de ces modèles

