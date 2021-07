Smartphones, tablettes, TV… Samsung casse les prix sur la boutique officielle

Samsung se montre très généreux en ce début de mois de juillet. Si vous voulez faire des économies sur les derniers smartphones, tablettes et TV du coréen, c'est le moment de sauter sur l'occasion.

Samsung n’a rien laissé au hasard pour cette opération spéciale baptisée Offres d’été. La marque a prévu de très belles remises sur sa boutique officielle qui regorge de réductions en tout genre sur une large partie de son catalogue. Ce n’est pas parce qu’on est en période de soldes que seuls des modèles de fin de série sont bradés, bien au contraire !

Le constructeur nous gratifie d’excellent prix sur des smartphones, TV et tablettes sortis en ce début d’année. C’est donc l’occasion de saisir les derniers produits de la marque à prix réduit. Ci-dessous, notre sélection des bons plans à saisir de toute urgence. Toutes ses offres sont à retrouver directement sur le site de Samsung.

Galaxy S21 : toute la gamme premium à prix réduit

Quand on vous disait qu’il s’agissait de produits récents, les tout derniers téléphones premiums sont en forte promotion pour cet événement. Les Galaxy S21 sont aujourd’hui les meilleurs téléphones de Samsung et si leur leurs prix sont habituellement en accord avec ce statut ultra haut de gamme, les tickets d’entrée sont nettement plus doux en ce moment. Les trois modèles de Galaxy S21 ont droit à une remise immédiate. Dans le détail, cela donne :

Une réduction de 60 euros sur le Galaxy S21 qui tombe à 699 euros. C’est à ce jour le meilleur prix jamais proposé par Samsung.

Une réduction de 160 euros sur le Galaxy S21+ qui est ainsi accessible pour 899 euros.

Enfin, le S21 Ultra est également remisé de 160 euros. Il est donc affiché à 1099 euros.

Ce sont les prix avec la remise immédiate, mais Samsung propose par ailleurs un bonus reprise de 100 euros pour faire encore baisser le prix de smartphones. Pour en profiter, il faudra faire reprendre un ancien smartphone. C’est le montant minimum garanti, dès lors que votre ancien smartphone est éligible, mais cela pourra aller bien plus haut si vous faites reprendre un smartphone récent et en bon état. Dans le meilleur des cas, Samsung pourra reprendre le produit pour 452 euros. Cela permet par exemple de s’offrir le Galaxy S21+ pour seulement 447 euros.

Pour rappel, les S21 concentrent toute l’expertise de Samsung en matière de téléphonie. Que cela soit l’écran AMOLED 120 Hz, la puissance du processeur Exynos, ou encore des parties photo qui comptent actuellement parmi les meilleures du marché. C’est particulièrement le cas sur le Galaxy S21 Ultra qui accomplit des merveilles sur ce point.

Gamme Galaxy Z : le pliable plus abordable

Si vous avez toujours rêvé de mettre la main sur un smartphone pliable, mais que le prix de ces derniers vous a jusqu’à présent rebuté, c’est sans doute le moment de le faire : toute la gamme Galay Z est en promotion en ce début juillet. Elle est actuellement composée de deux smartphones, les Samsung Galaxy Z Fold2 et Z Flip. Le premier a droit à une réduction immédiate de 300 euros pour un Galaxy Z Fold2 à 1499 euros. Le second perd 360 euros pour arriver à 999 euros. Juste sous la barre du millier d’euros.

Rappelons que si les deux smartphones sont équipés d’écrans pliables, ils ne font pas de la même façon. Le Z Flip utilise son écran pour gagner en compacité. Comme les téléphones à clapet d’antan, il se déploie sur l’horizontale pour obtenir un smartphone classique. Un petit écran à l’avant lui permet de consulter l’heure et quelques notifications sans avoir à le déplier pour plus de praticité.

Le Fold2 a choisi l’option inverse : il se déplie comme un livre. Ceci fait, il va ressembler à une tablette grâce à l’écran intérieur. Le terminal plié, l’écran principal est celui avec lequel on interagit au quotidien, comme un combiné traditionnel. Contrairement à celui du Flip, il s’agit d’un véritable écran de taille confortable utilisable au quotidien.

Galaxy S20 FE : les prix sont en FE

La “Fan Edition” du Galaxy S20 a aussi droit à une réduction chez Samsung. La très réussie déclinaison plus abordable du Galaxy S20 profite d’une remise de 160 euros sur la boutique officielle. Le Smartphone est donc accessible à moins de 500 euros. À 659 euros, c’était déjà un smartphone particulièrement bien positionné lors de son lancement fin 2020, à 499 euros c’est un immanquable dans cette tranche de prix. 10 mois après sa première commercialisation, le smartphone tient encore la dragée haute face à ses concurrents au même prix.

Pour rappel, cette déclinaison du Galaxy S20 reprend les principaux de la gamme de l’année dernière, mais expurgée de quelques éléments superflus pour conserver toute l’essence des smartphones premium. Vous avez ainsi un téléphone haut de gamme dans les mains, sans payer le prix fort. Un effort particulièrement réussi dans la part de Samsung qui a d’ailleurs largement été salué par la critique.

Galaxy Tab S7, S7+ et S7 FE : pas besoin d’ardoise pour se les offrir

Beaucoup de fabricants ont tenté de concevoir des tablettes sous Android, mais rares sont celles qui ont vraiment su apporter une expérience utilisateur irréprochable. Samsung est l’un des rares à avoir réussi le tour de force. Un succès rendu possible par la conjugaison d’un matériel de qualité, mais aussi un logiciel qui l’est tout autant grâce à l’interface OneUI. Cette dernière est aujourd’hui considérée comme faisant partie des meilleures sous Android.

Cette année le constructeur est revenu avec deux nouvelles ardoise : les Galaxy Tab S7 et S7. Lancées il y a quelques semaines, les tablettes de Samsung ont déjà droit à des réductions de 100 euros et à un bonus reprise de 100 euros également. Vous pouvez donc facilement économiser 200 euros sur les tablettes. Autre avantage, l’assurance Samsung Care+ qui est incluse pendant 2 ans avec les codes SCTABS7A (pour les Galaxy Tab S7 Wifi) ou SCTABS7B (pour les Galaxy Tab S7 4G et les Tab S7+ Wifi ou 5G).

Pas encore sortie, mais déjà en promotion pour ses précommandes, la Galaxy Tab S7 FE a droit à une offre de remboursement de 100 euros (sur la version 5G uniquement) ainsi qu’à des Galaxy Buds Live ou un Book cover keyboard offert (tous les modèles). Il y a également une offre de reprise avec 50 euros de bonus sur la reprise de votre ancien appareil pour un maximum de 334 euros.

TV Samsung : le Néo QLED s’écroule

En 2021 Samsung a lancé plusieurs téléviseurs dont certains utilisent des dalles Neo QLED. C’est la principale innovation de cette année. Basée sur les Mini LED elle permet d’améliorer contraste et luminosité, tout en conservant les éclatantes couleurs du QLED. Si vous souhaitez en profiter, la gamme QN85A 2021 qui profite de réductions allant jusqu’à 800 euros en cumulant remise immédiate et offre de remboursement.

Cette série QN85A se décline en quatre diagonales 55, 65, 75 et enfin 85 pouces. Elles disposent des dalles 4K UHD, HDR 10+ et HLG à 120 Hz et compatibles AMD FreeSync Premium Pro, (pleinement compatible avec les PS5 et Xbox Series X. Vous y trouverez également une partie audio compatible OTS (Object Tracking Sound) avec deux haut-parleurs pour une puissance de 60W. Enfin, elles sont propulsées par le processeur Neo Quantum 4K avec l’interface Tizen.

The Frame 2021 est également en promotion avec des réductions pouvant aller jusqu’à 400 euros en cumulant remise immédiate et offre de remboursement. De plus, Samsung offre l’installation et la fixation au mur. C’est bien pensé puisque ce téléviseur prend justement son sens une fois au mur. C’est ainsi que l’illusion d’avoir un tableau sera la meilleure grâce à l’accroche murale “no gap” et le boitier OneConnect. Ce dernier permet de déporter la connectique de façon que seul un fin câble quasi transparent soit visible. Il fait transiter l’image, le son et l’alimentation. The Frame 2021 dispose d’écran QLED 4K HDR et 120 Hz (sauf sur les versions 43 et 50 pouces). Il ira donc lui aussi très bien avec votre PS5 ou Xbox Series X.

D’autres modèles de téléviseurs sont également à prix réduit ainsi que des barres de son pour les accompagner. Vous pourrez retrouver toutes les promotions sur la boutique officielle Samsung.

